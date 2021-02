Wijbenga over Blijdorp: 'We gaan hier geen dieren wegsturen'

Blijdorp zal alles op alles zetten om te voorkomen dat er gezonde dieren moeten worden gedood als de dierentuin in financiële problemen komt. Dat heeft wethouder Wijbenga tegen de gemeenteraad van Rotterdam gezegd in een debat donderdagavond. "Het zwartste scenario is het doden van dieren."

De wethouder zei vrijdag op Radio Rijnmond dat er geen 'Amsterdamse praktijken' in Rotterdam komen. "We gaan geen dieren wegsturen." Bij Artis werd vorige week bekend dat de leeuwen veld moesten ruimen, omdat het door de coronacrisis niet goed gaat met de dierentuin. Inmiddels is bekend geworden dat de leeuwen tóch niet naar Frankrijk verhuizen. Wat er met de dieren gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Dierenorganisaties zeiden donderdag aangifte tegen Blijdorp willen doen, mocht het tot het doden van dieren komen. Dat hebben ze laten weten in een brandbrief aan directeur Erik Zevenbergen. Volgens de organisaties heeft de diergaarde een zorgplicht, omdat het gekozen heeft om de dieren tentoon te stellen.

Financieel zwaar weer

Blijdorp heeft het door de gedwongen sluitingen financieel zwaar en heeft dringend hulp nodig. De gemeente heeft een lening van tien miljoen toegezegd, maar in de Rotterdamse politiek zijn er nog veel vragen over de voorgestelde reorganisatie die Blijdorp wil doorvoeren.

In de stukken van de dierentuin ("Invoeringsplan Duurzaam Blijdorp") staat te lezen dat na onderhandelingen met de gemeente Rotterdam is afgesproken dat er per jaar 3,75 miljoen euro bezuinigd moet worden en dat het doel is om de inkomsten met 1,5 miljoen euro te vergroten. Veel raadsleden wilden van wethouder Wijbenga weten waar dat bedrag vandaan zou komen en of de gemeente dat heeft opgelegd. Volgens de werknemers verdwijnen door de bezuiniging 40 van de 170 banen en wordt de rest van het personeel financieel gekort, doordat bijvoorbeeld toeslagen dreigen te verdwijnen.

'Onzalig plan'

PvdA-raadslid Dennis Tak vindt dat de wethouder niet op de stoel van de directie moet gaan zitten door te bepalen hoeveel er bezuinigd moet worden. Denk wees erop dat er een afspraak was gemaakt om zoveel mogelijk banen te behouden. Leefbaar Rotterdam noemt de hele bezuinigingsronde op het personeel een ‘onzalig plan’. ”Zodra de dierentuin weer opengaat is het personeel juist hard nodig”, aldus Leefbaar-raadslid Robert Simons.



Wethouder Wijbenga verzekerde de raad dat het echt de directie van Blijdorp is geweest die met de reorganisatieplannen is gekomen. Die plannen zijn daarna in opdracht van de gemeente door onafhankelijke, financieel specialisten bekeken. Toen bleek dat de plannen haalbaar zijn, heeft het college van Burgemeester en Wethouders met de bedragen ingestemd, zo zei Wijbenga.

Diervriendelijker

Ook zijn er partijen die vinden dat Blijdorp bij de verstrekking van de noodlening nog meer moet gaan doen aan het welzijn van de dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat een dierentuin niet meer van deze tijd is. Ruud van der Velden van de PvdD: “Deze dierentuin stamt uit de slaventijd. Er is niets veranderd.” Juist nu er geld nodig is, is het het ideale moment voor aanpassingen vindt de partij. “Stop met het fokken van dieren. Transformeer Blijdorp naar een park van de toekomst”, aldus Ruud van der Velden.

De PvdA in Rotterdam wil graag dat er een aangepast reorganisatievoorstel komt. Dat zou dan juist gericht moeten zijn op het behoud van personeel en als er mensen weggaan, moet dat gaan op basis van natuurlijk verloop. De PvdA vindt dat er door de wethouder niet gesproken had moeten worden over euthanasie bij dieren, op het moment dat de OR nog onderhandelde met de directie over de voorgestelde plannen. Dat zou juist druk hebben gezet op het personeel en de vakbonden.

Leefbaar Rotterdam vroeg wat de wethouder ervan vond dat het personeel geld moet inleveren, maar dat de directeur dat zelf niet zou doen. “Ik vind het onbestaanbaar als een directeur het personeel een offer vraagt, maar er zelf niet aan meedoet”, aldus Robert Simons van Leefbaar. Jeroen Postma van GroenLinks vindt dat de gemeenteraad hier niet over gaat, maar Blijdorp zelf. Ook wethouder Wijbenga zei dat het iets is voor de Raad van Toezicht van de dierentuin.

Jaarlijks miljoenen naar Blijdorp

Leefbaar Rotterdam stelt voor dat Blijdorp weer jaarlijks zo’n twee miljoen subsidie zou moeten krijgen. De SP kan zich wel vinden in structureel meer geld voor de dierentuin, maar wil dat het dan wel diervriendelijker wordt. 50 Plus is het daarmee eens: “Willen we een publiekstrekker, dan moet er wel geld bij."

Wethouder Wijbenga zegt dat hij dit het een sympathiek plan vindt, maar dat dit college er geen geld voor heeft. Hij wil wel, als de raad het toch indient, het plan uitwerken voor het nieuwe stadsbestuur dat in 2022 begint. Dat moet dan de knoop maar doorhakken.

Donderdag 18 februari wordt er een besluit genomen of Blijdorp de noodlening gaat krijgen. Een deel is in oktober al betaald, de resterende zes miljoen komt pas na het goedkeuren van de plannen.