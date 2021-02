Ken je deze groene stukjes van Rotterdam al?

Voor velen is het enige uitje in deze lockdown een wandeling in het groen. Toch is een ommetje in drukbezochte parken of bossen, zoals het Kralingse Bos, niet altijd een goed idee in coronatijd. Huib Sneep, groen-expert van Rijnmond, geeft je tips om te kunnen genieten van een mooie wandeling in onbekende natuurgebieden vlakbij de stad.

In plaats van het drukke Vroesenpark in te lopen, raadt Sneep aan erlangs te lopen en de Gordelweg over te steken. En als je dan het bruggetje over het Noordelijk kanaal neemt, de snelweg over, bevind je je in een enorm groen gebied.

Park Zestienhoven

Een deel daarvan is het Zestienhovense park. Kilometers kun je hier lopen zonder onderweg ook maar een enkele bezoeker tegen te komen. De groene zone is helemaal te volgen tot aan Schiebroek. Voor een lange wandeling vertrek je vanaf het Vroesenpark en loop je tot aan de metrohalte bij de Melanchtonweg. Zeker een aanrader!

Het Beatrixpark

Een ander natuurgebied dat makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer, is het Beatrixpark. Stap uit bij de halte Parkweg om een stuk door het park te lopen en vervolgens weer op te stappen bij station Nieuwland. Het rondje is zo groot te maken als je zelf wil.

Brienenoord

Volgens Sneep is de Brienenoord ook een van de parels van Rotterdam, waar tot op heden weinig mensen komen. Een prachtig stukje rivierennatuur waar de getijden normaal gesproken zichtbaar zijn. Er wordt de komende tijd nog verbouwd, maar vanaf deze zomer is het Eiland van Brienenoord helemaal klaar voor prachtige wandelingen.

Het ene moment staat een stuk groen nog onder water en een paar uur later is het al gezakt. Vlakbij de Brienenoordbrug en IJsselmonde, maar ook vanaf het Feyenoordstadion nog lopend te bereiken. Met een beetje geluk spot je nog een Schotse Hooglander.