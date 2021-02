Rotterdammer wint belangrijke fotoprijs met serie over alleenstaande vaders

De Rotterdamse fotograaf Marwan Magroun heeft de Paul Peters fotoprijs gewonnen. Dat is een onderdeel van de Zilveren Camera, dé Nederlandse prijs voor fotojournalistiek.

Magroun maakte een portret van alleenstaande vaders met een migratieachtergrond in Rotterdam. De fotograaf moest het zelf het grootste gedeelte van zijn jeugd zonder vader doen en ging met de serie op zoek naar verhalen en antwoorden omtrent het vaderschap.



Hij wil namelijk afrekenen met het beeld dat vaders met een migratieachtergrond vaak afwezig of niet betrokken zijn bij de opvoeding. Met de serie wil hij deze vaders een stem te geven. "Ik heb niet zozeer de illusie dat ik met dit project het stigma kan doorbreken, maar wat ik wél kan doen is er een ander beeld naast zetten."



Strijd tegen onrecht

De Paul Peters Prijs is bedoeld voor geëngageerde fotografie: fotografie die scherp is op maatschappelijke betrokkenheid, de strijd tegen onrecht en 'hoopvolle oplossingen van maatschappelijke problemen in brede zin'.

In totaal waren er vierhonderd series ingezonden, waar de jury drie genomineerden uit koos. Magroun ging er uiteindelijk met de prijs vandoor en ontving een geldbedrag.

De Zilveren Camera ging naar Kees van de Veen, die een 'intieme' coronaserie maakte.