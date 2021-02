De os is in aantocht! Zaterdag 6 februari in Chris Natuurlijk

Over de os in het Lage Bergse Bos, hotpotten op de Kaap, bomen voor Rotterdam en spirituele boeken gaat het zaterdag vanaf 08:00 uur in Chris Natuurlijk.

We zitten nog in het Jaar van de Rat, maar volgens de Chinese kalender breekt vrijdag 12 februari het Jaar van de Os aan.

Chris Natuurlijk brengt een bezoek aan de kudde Schotse Hooglanders in het Lage Bergse Bos die helemaal uit ossen bestaat. Boswachter Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer en dierenverzorger Ruud Bredius vertellen over de bijzondere karaktereigenschappen van de os.

Hotpot at home

Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam-Katendrecht vertelt verhalen van Rotterdammers van alle mogelijke nationaliteiten. Op Chinees Nieuwjaar opent in de Atjehstraat, vlakbij het Verhalenhuis, de Volkskeukenstudio . Met thuiskoks en kookworkshops wil deze kookstudio het culinaire erfgoed van Rotterdam verder ontdekken en ook het Chinese eten weer terug brengen op de Kaap. De kookclub begint op vrijdag 12 februari met de viering van Chinees Nieuwjaar en een online Chinese Fondue Kookworkshop . Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje, letterlijk!

Plan(t) boom

Verder hoor je in Chris Natuurlijk meer over Plan Boom , een landelijke actie om meer bomen te planten. Het Rotterdams Milieucentrum trekt de kar in Rotterdam en heeft een eigen plan ontwikkeld voor meer bomen voor Rotterdam .

Boekhandelaar Gert-Jan van Rietschoten van boekhandel Van Rietschoten in Rotterdam, vertelt over boeken in de Maand van de spiritualiteit.

Luister zaterdag 30 januari van 08:00 uur tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.