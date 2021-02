Schaatsen en sleeën niet aan te slepen: 'Het is een gekkenhuis'

Het is drukker dan druk bij Magazijn Blijdorp in Rotterdam. Al vanaf donderdag staat de telefoon roodgloeiend. "Iedereen haalt z'n schaatsen van zolder en wil ze nog even laten slijpen."

In de werkplaats klinkt continu het lawaai van de slijpmachine. "Dit is big business voor ons!", vertelt eigenaar Richard Boot. "Het gaat nu echt beginnen."

De drukte begon woensdagavond al vertelt Boot. "Toen er op het journaal werd gezegd dat het echt gaat sneeuwen, begonnen de eerste bellers om sleeën te vragen. Toen de volgende ochtend werd gezegd dat de schaatsen uit het vet konden, was het gekkenhuis."



Schaatsen die al jaren op zolder lagen, worden spontaan weer tevoorschijn getoverd. "Dan krijg je schaatsen met kranten of muizen erin, dat zijn we wel tegengekomen ja", lacht hij. "Soms zien ze er niet uit, maar dat maakt niet uit: als ze maar even het ijs op kunnen."

Wagens vol sleeën

De schaatsen zijn niet aan te slepen, heeft Boot gemerkt. "We zijn bijna door alle noren heen. We hebben er nog 110 liggen, van de kindermaatjes tot maat 42, maar het gaat heel hard." In de werkplaats wordt ondertussen een noor (zwarte schoen, witte veters) langs de volautomatische slijper gehaald.



Donderdag is Boot nog naar Staphorst gereden om extra voorraad te halen. "We hebben twee wagens vol sleeën gehaald, maar er zijn er nog tien of twintig over. Dan zijn we er bijna honderd kwijt."

Op is op

"Het is een seizoensartikel en er wordt een bepaald aantal ingekocht; daarna is het gewoon klaar." En zoveel wordt er natuurlijk niet ingekocht: "Wanneer hebben wij voor het laatst ijs gehad in Nederland? Het is dat je ieder jaar kan schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam..."

Voor degenen die nu lichtelijk in paniek raken omdat ze nog geen schaatsen hebben ingekocht, heeft Boot slecht nieuws. "Op is op. Het is echt grijpen wat je grijpen kan de komende dagen. En met 20 centimeter sneeuw heb je een slee wel nodig", lacht hij.