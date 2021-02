Leukste uitje van Nederland: Blijdorp tweede, ook regionale attracties in de prijzen

Diergaarde Blijdorp heeft de tweede plek bemachtigd in de verkiezing 'Leukste uitje van Nederland'. Dat is een verkiezing van de ANWB. De Efteling is 'de grote winnaar' en op de derde plek staat WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

"Juist in deze bijzondere tijd is het winnen van een prijs voor de genomineerde uitjes een extra opsteker", vindt ANWB. Vorig jaar moesten dierentuinen, musea en attractieparken door de coronacrisis hun deuren sluiten. "COVID-19 maakte het afgelopen jaar niet alleen voor ons, maar ook voor ondernemers erg moeilijk." Met looproutes, mondkapjes, maximum aantal bezoekers en het vooraf reserveren is het volgens de ANWB wel duidelijk dat 'ondernemers een steuntje in de rug kunnen gebruiken'.

Niet alleen landelijke attracties, maar ook uitjes in de regio vielen in de prijzen. Zo is de eerste plek in Zuid-Holland naar Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers gegaan. 'Zilver' ging naar het Mariniersmuseum in Rotterdam. Miniworld Rotterdam, de Fluisterboot in de Biesbosch en het Rien Poortvliet Museum Korendijk vielen buiten de prijzen.

Sfeer en klantvriendelijkheid

De verkiezing is dit jaar voor de elfde keer gehouden. Zes deskundigen op het gebied van dagjes uit vormen samen een vakjury en hebben de genomineerden per provincie bepaald. Ze keken naar sfeer, klantvriendelijkheid en prijs-kwaliteitverhouding. ANWB-leden konden vervolgens stemmen op hun favoriete uitjes, op landelijk en provincieniveau. In totaal is er 80 duizend keer gestemd.

De Efteling kwam op één terecht door hoog te scoren op sfeer en aanbod.