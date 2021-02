Henk van Stee en vooruitblik FC Groningen-Feyenoord in FC Rijnmond

Henk van Stee (tweede van links) is te gast in FC Rijnmond.

Henk van Stee is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De technisch directeur van Sparta praat over zijn recente contractverlenging en over het seizoen tot nu toe. Uiteraard blikken we in onze voetbaltalkshow ook vooruit op Groningen - Feyenoord en VVV-Sparta.