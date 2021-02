Nieuwe rage in Rotterdam tijdens lockdown: zwerfvuil opruimen

Zo ook vrijdagmorgen in de wijk Kleinpolder. Een opa is daar druk afval aan het verzamelen met zijn twee kleinkinderen. "Het is voor een goed doel en leuk om naast je schoolwerk te doen", zegt de kleinzoon. "Eigenlijk moeten ze het zelf opruimen, maar het is leuk om te doen", voegt zijn zusje toe. "We vinden vooral blikjes en plastic."

Hun opa heeft het pakket aangevraagd. "Dit doen we al een paar jaar met eigen spullen en toen kwam ik iemand tegen die het volledige pakket had. Dus heb ik het ook aangevraagd. De volgende dag stond er iemand voor de deur."



Wijkregisseur Elly van Noorloos probeert een verklaring te geven voor de rage. "Mensen komen wat vaker buiten, zien hun omgeving beter en gaan dan nadenken. Ze willen helpen en dat is ook nodig, naast het werk van Schone Stad van de gemeente."

Van Noorloos vertelt hoe je een set kunt aanvragen. "Je kunt bellen naar 14010 en dan wordt het setje gebracht. Zakken kunnen je in de containers in de wijk gooien en als er een groot aantal zakken is gehaald, komt er een wagen."