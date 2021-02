Barbier Schorem bestaat tien jaar: 'Liefde voor het vak, dáárom is het zo succesvol'

De wereldberoemde Rotterdamse barbier Schorem is jarig. In 2021 bestaat de barbier tien jaar. Een groot feest geven, zoals eigenlijk de planning was, zit er dit jaar door het coronavirus niet in. Daarom wordt het een groot online feestje, dat dit weekend plaatsvindt.

"Het doet heel erg pijn die corona", vertelt mede-oprichter Robert-Jan Rietveld, beter bekend als Bertus Barbier. "Het water staat aan de lippen bij collega's, heel pijnlijk. Daar word je niet gezellig van", verwijst hij naar de feeststemming die bij Schorem soms even ver te zoeken is.

Tien jaar voorbij?

Toch zitten de mannen niet bij de pakken neer: het feest voor het 10-jarig bestaan wordt online gevierd. "We gaan zaterdag live met drie bands. We hadden groot willen uitpakken, maar dat gaat nu even niet. Nu doen we het wat kleiner, met een live-stream vanuit Baroeg." Die stream is via de online-kanalen van Schorem te volgen. "Op die manier kunnen we tóch tien jaar Schorem vieren."



De afgelopen jaren zijn voor de Rotterdamse barbier voorbij gevlogen. "Ik kan me eigenlijk niet zoveel van die tien jaar herinneren", lacht Rietveld. "Ik kan bijna niet geloven dat er al tien jaar voorbij is."

In die jaren is er van alles gebeurd; zo zijn de barbieren inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld en loopt opeens half Nederland met een opgeschoren koppie. "Ik ga mezelf echt geen pluim met veren in mijn hol steken. Die opgeschoren koppen zijn er altijd geweest, we hebben niet iets nieuws gedaan hoor", verzekert Rietveld. "We hebben niet het wiel opnieuw uitgevonden: we hebben het standaard herenhaar wat bijzonderder gemaakt."

Liefde voor het vak

In 2011 werd de barbershop aan de Rotterdamse Nieuwe Binnenweg gevestigd; een zaak die ontstond uit de liefde voor het vak. "Dat is waarom het zo succesvol is geworden", vermoedt Rietveld. "Hoewel we het succes niet verwacht hadden. We waren op het moment dat we Schorem startten al best lang ondernemer. We stonden op een kruispunt in ons leven en besloten niet een zaak te openen om er wat aan over te houden."



"De insteek van Schorem was dat het gewoon te gek zou zijn. We deden niet wat de markt wilde, maar wat wij wilden. Schorem is ontstaan uit liefde voor het vak, in plaats van liefde voor het ondernemen. En ja, dat ondernemen kwam er natuurlijk wel bij, maar het plaatje klopte gewoon aan alle kanten. Soms moet je gewoon heel dicht bij jezelf blijven, om te ontdekken wat succesvol gaat worden", zegt Rietveld wijs.

Práát met elkaar

En al die jaren houden Rietveld en businesspartner Leen het met elkaar vol. "We hebben hiervoor ook al eens samen een winkel gehad, dat ging helemaal niet goed. Het heeft denk ik wel een jaar of twintig geduurd voordat we samen zaken konden doen. We zijn het nooit met elkaar eens, maar je moet leren elkaars talenten te waarderen in plaats van te vallen over elkaars zwakke punten. Hiervoor hadden we veel ruzie, nu weten we precies hoe we moeten luisteren."

Dat luisteren, en vooral ook praten, is belangrijk voor Schorem. "Schorem is voor ons een plek waar mensen met elkaar gaan praten. In het begin hebben we gezegd: jongens, er is hier geen wifi, houd je telefoon in je zak en práát met elkaar. De zaak zat stampvol. En we serveerden toen ook nog gratis spraakwater", lacht Rietveld.

"We wilden het sociale aspect terugbrengen. De barbershop was vroeger heel belangrijk. Nu worden mensen wakker en kijken ze gelijk op hun telefoon, vroeger moest je naar het buurthuis, de benzinepomp óf de barbershop voor het nieuws. Dat hebben we met Schorem geprobeerd terug te brengen." En dat is ook wel gelukt, want het woord 'barbier' is inmiddels niet meer weg te denken. "Barbier is terug, zowel als woord en als plek. Daar hebben wij wel flink aan bijgedragen", zegt Rietveld trots.