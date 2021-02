Bijna duizend kilo cocaïne tussen de wijn en chemicaliën

De douane heeft donderdag meerdere partijen cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. Het gaat in totaal om 920 kilo drugs, met een straatwaarde van ruim 69 miljoen euro.

De eerste partij, van 490 kilo cocaïne, zat verstopt in een container met vaten chemicaliën. De lading kwam uit Chili en was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen.

De tweede container was ook geladen in Chili en was beladen met wijn. In de container trof de douane zeven balen met in totaal 430 kilo cocaïne aan. De wijn zou via de haven van Antwerpen naar een Rotterdams bedrijf moeten.

Volgens de douane was er overduidelijk sprake van de zogenoemde rip on rip off-methode. Dan wordt cocaïne in bijvoorbeeld sporttassen in containers geplaatst en bij aankomst zo snel mogelijk uit de container gehaald.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.