Studenten eenzaam in coronatijd: 'De universiteit moet er voor hen zijn!'

Voor volwassenen is het een zware tijd nu, maar pubers en jongvolwassenen hebben het extra zwaar tijdens de coronacrisis. De middelbare scholen, hbo's en universiteiten blijven voorlopig nog dicht. Dat betekent niet alleen dat scholieren en studenten achterstanden oplopen, maar ook last hebben van psychische problemen door de lockdown.

De studentenpsychologen en coaches op de Erasmus Universiteit hebben het nu drukker dan ooit, vertelt Rianne van der Zanden, programmaleider Studentenwelzijn. "We zien dat studenten het heel zwaar hebben. Heel begrijpelijk ook. Zij studeren op zichzelf, zijn weg van ouders en zitten in een levensfase waarbij ze volop in ontwikkeling zijn. Ze zijn bezig met hun eigen identiteit vinden, daarbij is sociale contact noodzakelijk."

Frustrerend

Alleen is het sociale aspect in coronatijd ver te zoeken. "Het is voor een groot deel weggevallen", weet Van der Zanden. "Sporten, feestjes, borrels, bijbaantjes... Studenten vinden het leven momenteel zeer monotoon. Het speelt zich af op dat kleine kamertje, waar ze slapen, studeren en hun vrije tijd doorbrengen. De energie die ze op die leeftijd hebben lekt weg en dat is heel frustrerend. Dat zie je terug in mentale klachten die ze ontwikkelen."



Studenten voelen zich eenzaam en geïsoleerd, ziet Van der Zanden. "Ze missen het gevoel dat ze deel uitmaken van een community en ervaren ook gevoelens van angst: voor het virus, hoe het met hun studie of stages zal gaan en wat de toekomst na het coronavirus zal zijn."

Gezien worden

Van der Zanden is van mening dat studenten niet alle lasten zelf moeten dragen: "De universiteit moet er voor hen zijn. We moeten niet alleen kijken naar studieprestaties, maar studenten het gevoel geven dat de universiteit er voor hen als persoon kan zijn. Studenten willen gezien worden en docenten zouden nét wat meer kunnen checken hoe het nou echt met ze gaat. Dat waarderen studenten."