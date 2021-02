Oproep Barendrechtse wethouder voor steun aan jeugd krijgt landelijke bijval

De brandbrief, waarin de Barendrechtse wethouder Reshma Roopram oproept om jongeren perspectief te bieden, krijgt landelijke navolging. De brief is inmiddels door 150 wethouders uit het hele land ondertekend.

Roopram riep maandag het kabinet op om binnen vier maanden met voorstellen te komen die jongeren meer perspectief bieden. Als wethouder Jeugd zag ze dat het niet langer op deze manier kan, ondanks dat de scholen maandag open zouden gaan. Het viel haar op dat een grotere groep jongeren klachten heeft. "We krijgen meer kinderen in beeld die we nog niet kennen. Zij die nooit problemen hebben gehad, maar nu wel vastlopen. Denk aan depressiviteit, eetstoornissen en suïcidepogingen. De groep wordt groter."

Daar zijn zowel wethouders als jeugdinstanties, raadsleden én burgers het mee eens. Samen vragen ze het kabinet om een taskforce op te starten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Ook moet er extra geld beschikbaar komen.

Vijf voor twaalf

Het is de bedoeling de brief zo snel mogelijk aan het demissionair kabinet aan te bieden. Er is namelijk haast bij geboden. "De effecten van deze aanhoudende pandemie op onze jeugd zijn groot en (deels) niet te overzien. Als we niet oppassen krijgen we straks een splijtzwam in onze samenleving: zij die wel goed uit de crisis zijn gekomen en zij die het niet hebben gered. Dat vergroot de kansenongelijkheid in deze groep nog verder, iets waarvoor de overheid zich al jaren keihard inzet. Dat kunnen we niet laten gebeuren", vindt Roopram.

De urgentie om op te treden wordt steeds groter, zegt de wethouder. "Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en we zien een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren. En dan hebben we het niet alleen over de kwetsbare jongeren. Het gaat hier ook om de jeugd waarmee het voorheen altijd goed ging. Het is vijf voor twaalf en code rood voor onze jeugd. De enorme steun voor de brief laat wel zien: we moeten nú iets doen."

Er is al extra geld beschikbaar vanuit de overheid om de jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. "Maar dat is niet genoeg. We nemen onze verantwoordelijkheid, maar we kunnen het niet alleen. Landelijke aandacht is nodig."