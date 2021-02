Dick Advocaat verwacht niet dat Feyenoord zondag speelt: 'Dat is toch niet zo moeilijk?'

Dick Advocaat: 'Het is duidelijk wat de weerspecialisten zeggen, lijkt me'

Dick Advocaat kan zich niet voorstellen dat FC Groningen - Feyenoord zondag doorgaat. "Ik ga er vanuit dat er bij de KNVB verstandige mensen werken. Het is duidelijk wat de weerspecialisten zeggen, lijkt me", zegt Advocaat tijdens het wekelijkse perspraatje.

"Je krijgt situaties die we tien a twintig jaar niet gehad hebben, dan ga je toch niet zitten wachten? De keuze is toch niet zo moeilijk?"

Om daar later tijdens de persconferentie aan toe te voegen. "Voor het programma van zaterdag heeft de KNVB wel duidelijkheid gegeven. Dat hebben ze prima gedaan. Maar het wordt daarna erger met de sneeuw."

Cor Pot

Tijdens het perspraatje met Advocaat ging het ook over Cor Pot, die een tijd uit de roulatie is vanwege een longembolie. "Dat is schrikken", zegt Advocaat. "Cor is een vriend van mij."

"Het is heel onverwachts, maar dat is het altijd met zulke dingen. Gelukkig gaat het de positieve kant op, binnen een maand is hij in principe de oude."

Pot is als rechterhand belangrijk voor Advocaat. "Ik kan hem vertrouwen, dat vind ik belangrijk. Maar ik blijf ook zonder Cor (en Zeljko Petrovic, red.) open. We hebben nu Koen Stam erbij, een prima knul."

Als FC Groningen - Feyenoord zondag wel gespeeld wordt dan staat Bryan Linssen sowieso in de basis. Dat verklapte Advocaat tijdens zijn wekelijkse perspraatje."