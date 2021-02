Podcast Feyenoord: 'Opmerkelijk dat straks Jørgensen, Pratto en Bozenik op de bank zitten'

In Podcast Feyenoord gaan we er gewoon nog vanuit dat er zondag gevoetbald wordt. Feyenoord speelt komend weekend uit bij FC Groningen, maar vanwege de voorspelde zware sneeuwval is het doorgaan zeer twijfelachtig.

Presentator Jan Jaap Pruysen praat in Podcast Feyenoord met Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Ruud van Os over de Rotterdamse club. Maar natuurlijk gaat het ook even over de schorsing van André Onana, keeper van Ajax. Hij is voor een jaar geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels.

Verder is de blik vooral gericht op Feyenoord. Over de absentie van assistent-trainer Cor Pot, zijn tijdelijke opvolger Koen Stam, Dirk Kuyt, video-analyses, de vertrekkende Jordy Wehrmann én de komende tegenstander, FC Groningen.

Linssen in de spits

Als die wedstrijd doorgaat dan staat Bryan Linssen in de spits. Dat verklapte trainer Dick Advocaat vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje. "Hij speelde niet alleen goed tegen PSV, hij scoorde en speelde met de strijd die Dick Advocaat graag wil zien. Met gif", zegt Sinclair Bischop.

Van Os: "Maar het is wel opmerkelijk dat je straks Jorgensen, Pratto en Bozenik op de bank hebt zitten. Advocaat heeft de hele seizoenshelft geschreeuwd om een spits, en dan spelen ze allemaal niet."

"Alles valt of staat zondag bij hoe Feyenoord de eerste minuten doorkomt tegen FC Groningen", gaat Van Os verder. "Tegen PSV ging dat fantastisch, maar het kan net zo goed andersom zijn. Maar voetbal analyseren slaat eigenlijk nergens op, vooraf niet en achteraf ook niet, we staan eigenlijk toeval te analyseren. Toeval speelt zo'n ongelooflijk grote rol, op dit bitterballenniveau in Nederland."

Luister hieronder naar de volledige aflevering van de Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!



Reageren op de podcast? Stuur dan een mail naar sport@rijnmond.nl.