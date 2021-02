16-jarige jongen vast voor bedreiging in onderzoek vuurwerkincidenten Lombardijen

De politie heeft deze week een 16-jarige jongen uit Rotterdam-Lombardijen opgepakt. Hij wordt verdacht van het uiten van bedreigingen naar een mogelijke getuige, die volgens de verdachte informatie met de politie zou delen over de diverse incidenten met vuurwerkbommen rond de jaarwisseling in Lombardijen.

Bij twee scholen, twee huizen, een pand en een busje ontploften rond de jaarwisseling zware vuurwerkbommen. Basisschool de Catamaran werd zwaar getroffen tijdens oud en nieuw, toen een vuurwerkbom ontplofte in een van de lokalen.



De politie merkte dat iemand werd bedreigd, waarvan de verdachte dacht dat hij of zij informatie deelde over deze zaken met agenten. Deze 16-jarige verdachte is woensdag aangehouden en een dag later vrijgelaten. De officier van justitie bepaalt later hoe hij verder gestraft zal worden of dat hij zich moet verantwoorden voor de rechter.

"We vinden het belangrijk dat iedereen die informatie heeft of iets met ons wil delen om de wijk veiliger te maken, dat ook kan doen. Signalen over bedreiging van getuigen nemen we dan ook heel serieus", zegt de politie.

Voor de vuurwerkincidenten zijn eerder vier minderjarige verdachten opgepakt. Zij zitten nog vast. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.