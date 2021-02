IFFR-herinneringen: Ernest van der Kwast vertelt over zijn ontmoeting met een chagrijnige Japanse filmmaker

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) viert dit jaar het 50-jarig jubileum en dat gebeurt vanwege corona in een andere vorm, namelijk online. Het jubileum is een goede reden om te kijken naar ervaringen van mensen met het IFFR toen dat nog ouderwets de plek was om verliefd te worden, een filmicoon tegen het lijf te lopen en tot diep in de nacht te feesten.

Schrijver Ernest van der Kwast, presentatrice Evita de Roode en filmliefhebber Jeroen nemen ons mee terug naar hun mooiste herinneringen aan het IFFR.

Ernest presenteerde in 2011 een talkshow tijdens het festival, waarbij verschillende gasten aan tafel schoven: van acteur tot toiletjuffrouw. Eén gast is hem vooral bijgebleven: de Japanse filmmaker en regisseur Kore-eda Hirokazu. Hij werd uit een etentje gehaald om in de talkshow te verschijnen en had daar helemaal geen zin in. Tóch kwam hij los en het werd een bijzondere avond.

Dit is de herinnering van Ernest. Tekst gaat verder onder de video

Evita denkt terug aan een geniale film waarvan ze helemaal relaxt werd. Al jaren kan ze zich de titel niet herinneren. Wordt het mysterie van de naamloze film dan eindelijk opgelost voor Evita?

Tekst gaat verder onder de video



Bezoeker Jeroen maakte in 2000 een historisch IFFR-moment mee. De Japanse filmmaker Miike Takashi, inmiddels reguliere gast op het festival, maakte zijn eerste verschijning op het IFFR. Jeroen vertelt over de vertoning van Takashi's eerste film.