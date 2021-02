GGD sluit bijna alle testlocaties in Rotterdam-Rijnmond vanwege winterweer

Vanwege het voorspelde winterweer zijn bijna alle testlocaties van de GGD in regio Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht. Alleen de testlocaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open.

Op die locaties wordt extra personeel ingezet, zegt de GGD. Mensen die een afspraak hebben op een van de andere locaties, worden gebeld om die te verzetten.

"We willen bereikbaar zijn voor alle inwoners van onze regio", zegt de GGD. "Aan de andere kant kiezen we ook voor de veiligheid van onze bezoekers én medewerkers op de locatie, maar ook op de weg er naartoe. De toegangswegen bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport worden extra schoongemaakt en er wordt gestrooid."

Of de andere locaties dinsdag weer opengaan, is nog niet bekend. Daar wordt later een besluit over genomen.