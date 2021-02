Giovanni van Bronckhorst Foundation helpt kinderen die door corona achterstand hebben opgelopen

Diep in de wijk Feijenoord, tussen loodsen en kantoorpanden in zit het hoofdkwartier van de Giovanni van Bronckhorst Foundation verscholen. Eén keer per week komen hier kinderen naar SV GIO, een naschoolse sport- en onderwijstraject van 20 weken voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand.

Macy (11) heeft net keihard tegen een bokszak geslagen. "Dat voelt fijn omdat je energie eruit kan." Naast sporten kunnen kinderen hier ook werken aan hun school. "De lessen vind ik leuk, maar het leukst vind ik het eten."

Macy beukt tegen de bokszak



Deze periode is de ruimte een corona-noodopvang voor deze kinderen waar voornamelijk onder begeleiding gesport wordt.

"Kinderen zitten nu een groot deel van de dag achter een computerscherm", zegt directrice Jacqueline Jonkhart. Daarom is het belangrijk dat ze nu weg zijn van thuissituatie en zichzelf kunnen zijn."

Het reguliere programma begint weer als de scholen weer opengaan, maar dan met extra zorg voor de kinderen.

Volgens Gionvanni van Bronkhorst is dit traject zeer nodig door de sluiting van de scholen. "We gaan ons richten op wat voor achterstand een kind heeft en daar hulp bieden. We zitten ook in een buurt waar onze hulp hard nodig is."