Avondklok-'n-roll brengt digitale kroegentocht in huis

Om gedupeerde kroegen, zalen en bands in Vlaardingen te steunen, komt er een online kroegentocht met livemuziek. Initiatiefnemer Wibo Broek is druk met de voorbereidingen. Kroegen en bands kunnen zich nog aanmelden, maar er is veel animo.

'Rock around The Avondklok' kreeg het project als werktitel mee. "We weten alleen nog niet of de avondklok ook nog geldt wanneer we het online gaan uitzenden op donderdag 18 februari, maar het is en blijft een muzikale en digitale kroegentocht", zegt Broek in zijn Vlaardingse Bierbrouwerij.

Tienduizend euro

"We willen de horeca in Vlaardingen maar ook de semi-professionele muzikanten een hart onder de riem steken. We hebben donaties gekregen van de gemeente en ook het Fonds Schiedam Vlaardingen betaalt mee. Verder gaan we kaarten verkopen om online mee te doen aan de kroegentocht. We hopen zo'n tienduizend euro op te halen voor gedupeerde kroegbazen en bands", vertelt Wibo Broek.

Show online

Het plan is coronaproof en inmiddels is er toestemming om van start te gaan. "We werken volgens de geldende veiligheidsprotocollen en zetten een band of artiest neer in een kroeg of culturele instelling en registreren een aantal liedjes die live gespeeld worden. In de anderhalf uur durende show online hoor je dan op donderdag 18 februari een song, maar je kunt ook doorklikken en meer van je favoriete artiest horen, dat is de bedoeling", legt de lokale bierbrouwer uit. "We zoeken nog locaties en bands. Die kunnen zich opgeven voor deelname via wibo@vlaardingsebierbrouwerij.nl. Het liefst de komende dagen nog, want dan kunnen we de opnames gaan plannen."

Vlaardingse muzikanten die mogelijk mee gaan doen zijn Amazing Stroopwafels, Let's Be Gypsies, Corvin Silvester, Wally Preyll, Fred Piek, De Wannebiez, etcetera. "Het enthousiasme is groot merk ik, dus we gaan nu echt aan de slag om het allemaal te regelen", besluit Broek. Houd de socials in de gaten voor een heerlijk avondje 'Avondklok-'n-roll' op je computer, tablet of smartphone en geef de horeca en muzieksector in Vlaardingen ruggensteun.