Henk Fraser over VVV-Sparta: 'Ik heb mijn thermopak al klaarliggen'

Als het weer het toelaat, dan gaat Sparta zondag op bezoek bij VVV. In Venlo neemt de ploeg van trainer Henk Fraser het op tegen een directe concurrent. Een club met de topscorer van de eredivisie in de gelederen: Giorgos Giakoumakis. Sparta is gewaarschuwd voor de Griekse goalgetter die al 21 doelpunten scoorde.

"Als je een beetje verdediger bent, dan ga je de beelden bekijken van deze man", zegt Henk Fraser over de topscorer van de Limburgers. "Mijn woorden en opmerkingen hebben zeker invloed, maar de grootste invloed heb je door er zelf naar te kijken."

Sparta wist de afgelopen weken niet te winnen, al is Fraser daar realistisch over. "Je hebt fases in een competitie waarin het bijna vanzelf gaat en fases waarin je moet bikkelen voor punten. Goed, dat weten we. Dat is niet iets nieuws voor ons als groep of als staf, dat is nou eenmaal zo."

'Een pittige wedstrijd'

In aanloop naar de wedstrijd in Venlo zijn er wat pijntjes binnen de selectie, maar Fraser is blij met de brede groep. Voor Bart Vriends en Tim Coremans komt het duel met VVV nog te vroeg. Ondanks de pijntjes bij een aantal spelers, is Fraser wel positief gestemd.

"We weten dondersgoed dat het weer een hele pittige wedstrijd voor ons wordt. We hebben ook al een aantal keren laten zien dat we een ploeg hebben die niet zomaar wint, maar ook niet zomaar verliest." Het verschil tussen Sparta en VVV is slechts één punt in Rotterdams voordeel.

Topscorer van de eredivisie

Door de afwezigheid van Bart Vriends is er weer een basisplaats weggelegd voor Tom Beugelsdijk. Hij kijkt uit naar de duels met Giakoumakis. "Ik heb op Youtube gezocht op 'spits VVV'. Niet op zijn naam, want die is zo lastig", zegt Beugelsdijk lachend.

Toch is Beugelsdijk zich wel degelijk bewust van de kwaliteiten van Giakoumakis. "Hij scoort makkelijk, hij is sterk, balvast en goed met zijn kop. Dat wordt een mooie uitdaging voor mij en de rest om hem van scoren af te houden en uit de wedstrijd te spelen."

Samenwerking tussen Fraser en Van Stee

Onlangs verlengde Henk van Stee zijn contract bij Sparta tot medio 2024. Tot tevredenheid van Fraser. "Het is goed om met iemand te werken waar je veel raakvlakken mee hebt en waar je kritisch mee kunt sparren. Dat houdt je scherp en maakt je beter. Maar nog belangrijker, het is ook goed voor de club. Zoals ook voor de jeugdafdeling en wat er allemaal nodig is om een eerste elftal te gaan bemannen. Absoluut een goede zaak voor Sparta."

Over de kwaliteiten van Van Stee is Fraser duidelijk. "Hij heeft levenservaring. Daar bedoel ik mee dat hij alle mogelijke functies in de voetballerij wel een keer heeft ingevuld. Hij laat zien dat hij kwaliteiten heeft omdat hij onderweg is geweest. Wijsheid verkregen vanuit levenservaring is een groot goed en dat geldt zeker voor hem."

Over het niveau van doorkomende jeugdspelers is Fraser wat terughoudend. "Dat wil ik intern houden, maar daar heb ik me wel over uitgelaten bij Van Stee. Een aantal spelers zit nu bij de groep en dat heeft deels te maken met het coronaverhaal, want je wilt niet te veel wisselen in samenstelling. Maar Sven Mijnans heeft bijvoorbeeld laten zien dat het wel degelijk mogelijk is, al komt hij van de amateurs. Ik denk dat ik me daarover uit moet laten, maar wel met de insteek om positief-kritisch te zijn."