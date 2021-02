Henk van Stee in FC Rijnmond: 'Als ik Feyenoord was, zou ik Harroui zeker halen'

Henk van Stee was vrijdag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De technisch directeur van Sparta verlengde onlangs zijn contract bij de Rotterdamse club, tot medio 2024. Op het veld is Abdou Harroui de absolute smaakmaker van Sparta. De vraag is hoelang nog.

Harroui wilde afgelopen zomer al vertrekken - FC Groningen had interesse - maar uiteindelijk bleef hij op het Kasteel en is de middenvelder de beste speler van het team van trainer Henk Fraser. Van Stee weet wel welke club bij hem past. "Als ik Feyenoord was, zou ik Harroui zeker halen. Ik vind Harroui wel een type voor Feyenoord, maar ook voor FC Utrecht en AZ. Bij Feyenoord vanwege de manier van spelen, met veel kracht."

"En hij is wel gevoelig voor een bepaalde sfeer, met de Kuip erachter groeit zo'n jongen. Er zit nog veel rek in die jongen. Hij moet nog een aantal dingen leren, maar met betere spelers wordt hij ook beter. Maar misschien blijft hij wel bij Sparta, als de club die bij hem past niet komt en de afkoopsom niet op tafel komt. Bij ons is er geen noodzaak om hem te verkopen", aldus Van Stee.

Niet meehobbelen

In de afgelopen weken is het spel van Sparta minder sprankelend dan in de laatste maanden van 2020, toen punten samen gingen met prima voetbal. "Dat het even niet sprankelend is, tja, dat gebeurt bij elke club. En vergeet niet hè, onze doelstelling is handhaving. Wij moeten niet meehobbelen met wat mensen willen, intern moeten wij die rust behouden."

Van Stee verlengde dus vorige week zijn contract bij Sparta. Hij is nu ook verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Van Stee wil de organisatiestructuur van de opleiding veranderen. Hoe hij dat wil doen laat hij nog in het midden. "Ik ga de komende vier a vijf weken praten met mensen om te kijken wat goed gaat en wat minder goed gaat. Ik heb mijn ideeën al, maar je moet mensen wel de kans geven om hun verhaal te doen, en dan ga ik mijn plannen bekendmaken."

Zondag voetballen?

Zaterdag maakt de KNVB bekend of er komende zondag gevoetbald gaat worden. Er wordt zware sneeuwval voorspeld. "Morgen om 16:00 uur weten we meer", vertelt Van Stee. "We hebben al een hotel geboekt, we wilden sowieso een dag eerder gaan, maar misschien is dat niet nodig."

