Wanneer worden thuiszorgmedewerkers gevaccineerd? 'Zij willen die prik nu hebben'

De Gezondheidsraad bracht deze week een rapport uit over de vaccinatiestrategie, waarin stond dat de eerste levering van het AstraZeneca-vaccin voor ouderen van 60-65 jaar zou moeten worden gebruikt. En dus zag ConForte, koepel van zorgorganisaties in regio Rotterdam, de bui al hangen. Zouden de thuiszorgmedewerkers, die eigenlijk in januari al een prik zouden krijgen, weer langer moeten wachten?

De Rotterdamse thuiszorgaanbieders Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, De Zellingen en Argos (verenigd in ConForte) deden eerder deze vrijdag een dringende oproep om thuiszorgmedewerkers nu te laten vaccineren. "Houd vast aan de planning, pas de strategie niet aan. Wij werken met de grootste groep kwetsbare mensen in het land."

Vrijdag overlegde de ministerraad over het rapport van de Gezondheidsraad. Inmiddels blijkt uit de nieuw gepubliceerde vaccinatiestrategie dat thuiszorgmedewerkers vanaf half februari een prik krijgen en dus niet verder opgeschoven worden. Tot opluchting van Guy Buck, bestuurder van ConForte. "Goed nieuws voor onze thuiszorgmedewerkers. Er was vanochtend nog een actie vanuit de medewerkers: zij willen die prik nu hebben."

Vrijdagochtend voerden thuiszorgmedewerkers actie voor hun coronavaccinaties. Tekst gaat verder onder de video



Als het goed is zijn de thuiszorgmedewerkers nu dus snel aan de beurt. "Ze zijn enorm belangrijk in de zorgketen. De ziekenhuizen zouden zonder thuiszorg vastlopen. Het is dus voor meerdere partijen van belang. Er zijn binnen onze organisatie inmiddels ook een behoorlijk aantal thuiszorgmedewerkers ziek geworden door covid, om het belang nog maar eens te benadrukken."

Volgens de eerste vaccinatiestrategie van de overheid zouden thuiszorgmedewerkers in januari al een prik krijgen, maar dat werd later aangepast naar februari. "Als ik in de supermarkt in de rij sta voor de kassa en er is ineens iemand die voorgaat, dan laat je die voor gaan", vertelt Buck. "Maar als er nog een tweede en ook een derde komt, zeg je toch 'goh ja, ik was eigenlijk wel aan de beurt'. Dat is het gevoel van onze thuiszorgmedewerkers. Beloofd is beloofd."

De vaccinatie van alle bewoners van de 117 verpleeghuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel is inmiddels wel afgerond, tot tevredenheid van Buck.