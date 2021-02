Rijkswaterstaat strooit dit weekend twee miljoen kilo zout in onze regio

"Landelijk gaan er 546 strooiers de weg op", zegt Gladheidscoördinator Dick Wittekoek van Rijkswaterstaat. "En zo'n 350 sneeuwploegen die eerst de weg sneeuwvrij gaan maken voor er gestrooid wordt. Daarom is het voor de weggebruikers belangrijk om te weten dat ze niet tussen die auto's moeten rijden, maar gewoon erachteraan."

In onze regio verspreiden de strooiers zo'n twee miljoen kilo zout om de wegen begaanbaar te houden.

Minder verkeer

Voor het effect is het goed als er veel auto's rijden wanneer er gestrooid is, omdat het zout dan beter wordt opgenomen. Maar door de avondklok is er veel minder verkeer. "Wij proberen om de twee uur te rijden, maar het kan nog altijd glad zijn. Daarom is het belangrijk om langzaam te rijden, afstand te houden en niet te hard te remmen."

Nu zullen mensen op zondag niet massaal de weg opgaan, maar maandag moet er weer gewerkt worden. Zijn de wegen dan wel begaanbaar? "Wij hopen dat we de sneeuw voor een groot deel weg kunnen krijgen, maar ik kan niet inschatten hoe dat precies zal gaan. Het hangt er van af hoeveel sneeuw er valt, hoe laag de temperaturen zijn en of de sneeuw blijft liggen of niet. Daarom is het belangrijk om goed alert te zijn als je de weg opgaat."

Het KNMI geeft nu al code oranje af voor zondag. De waarschuwing voor extreem weer gaat in de nacht naar zondag om middernacht in en duurt 24 uur. De melding geldt voor het hele land, met uitzondering van Friesland, Groningen en de Waddeneilanden. Daar geldt code geel, ook vanwege zware windstoten.