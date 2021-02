Kinderen uit Rotterdam-Zuid maken tekeningen voor de agenten van de rellen: 'Het bleef in de koppies zitten'

Techniekleraar Hatim kijkt deze middag trots naar ijverig tekenende leerlingen. Hij vindt het belangrijk om met kinderen te praten over de rellen. Hij zag dat veel leerlingen er mee zaten.

"Ze zien veel politie-agenten, busjes met ME, veel vuurwerk en ellende op straat. Dat wordt eerst als 'stoer' ervaren maar daarna worden ze angstig. Er worden mensen van staat geveegd, alles gaat kapot. Dat heeft echt wel een indruk gemaakt", vertelt de leraar. "Als je van drie hoog naar beneden kijkt en je ziet een peloton ME-ers de straat schoonvegen, is dat niet fraai."

Er over praten en tekeningen maken helpt om de situatie te verwerken. "Door met de kinderen dit te gaan doen, dragen we bij aan het terugbrengen van een normale situatie. Zoals het hoort."

Rellen niet normaal

De leerlingen vinden het leuk om de tekeningen te maken. "We hebben tekeningen gemaakt met hartjes en glitters", vertellen vriendinnen Naisha en Fran Xiayley. "De agenten kunnen de tekeningen binnen ophangen. Want buiten is alles kapot gemaakt. Dan weten ze dat ze steun hebben van ons van de Laurens Cupertinoschool."

De rellen vond Naisha heel erg. "Het is niet normaal wat ze hebben gedaan. Ik vond de rellen niet leuk. Ik hoorde knallen en ik was bang."

Ook bij de 10-jarige Yousra was er onrust in de straat. "Ik was bang in mijn huis voor wat er ging gebeuren."

Het idee voor de tekeningenactie kwam van juffrouw Loes Lelieveld. "Om een beetje positiviteit in de buurt te brengen. We zijn er op een positieve manier mee bezig met de kinderen. Knutselen voor de politie want zij hebben ons geholpen."

Bedolven onder de tekeningen

Wijkagent Maurice is deze middag de gelukkige die de tekeningen mag ophalen. Hij krijgt er ook nog een zelfgebakken taart bij, van de dames van groep 8. "Het voelt wel of ik jarig ben!" lacht Maurice. "Maar het is uiteraard voor al mijn collega's. We gaan de tekeningen zeker ophangen op het bureau! Het is erg mooi om te zien dat we zoveel steun krijgen vanuit de wijk!"

