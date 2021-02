Excelsior in de slotfase langs FC Volendam

Excelsior heeft vrijdagavond in de eerste divisie een overwinning geboekt bij FC Volendam. De Kralingers wonnen in het Kras Stadion door treffers in de slotfase (0-2).

De eerste mogelijkheid was voor Excelsior. Na zeven minuten haalde Reuven Niemeijer uit op het doel van FC Volendam. In de korte hoek pareerde keeper Nordin Bakker het schot. Na die kans had de thuisploeg een aardige fase in de wedstrijd. Vooral Samuele Mulattieri kreeg voor FC Volendam een aantal kansen. Excelsior stond even onder druk.

Halverwege de eerste helft pakten de Kralingers de draad weer op. Ahmad Mendes Moreira, die noodgedwongen linksback moest spelen, was tweemaal gevaarlijk en Joël Zwarts testte de vuisten van Bakker. Namens FC Volendam schoot Denso Karius tussendoor de bal nog in het zijnet.

Tekst gaat verder onder het interview met Ahmad Mendes Moreira



Linksbacks in de hoofdrol

In de tweede helft duurde het even totdat Excelsior echt op gang kwam. Noemenswaardig was de hoofdblessure voor Alessandro Damen. De keeper van de Kralingers kwam ongelukkig in botsing en moest een aantal minuten behandeld worden. Ook de clubarts van FC Volendam kwam erbij. Damen kon uiteindelijk verder.

Na de blessurebehandeling voor Damen kwam Excelsior meer in het spel voor. Niemeijer loste een zwabberbal op het doel van FC Volendam af en Mendes Moreira vergat een goede loopactie te verzilveren met een goal. In de tussentijd had Alex Plat voor FC Volendam al op het doel van de Rotterdammers uitgehaald.

Tekst gaat verder onder het interview met Marinus Dijkhuizen



Een kwartier voor tijd was FC Volendam gevaarlijk met een hard schot van aanvoerder Boy Deul. Damen keerde die poging in zijn rechterhoek. Vlak voor tijd miste Mendes Moreira voor Excelsior nog een grote kans, maar in de 82e minuut was het wel raak voor de Kralingers. Op aangegeven van de net ingevallen linksback Brandon Ormonde-Ottewill tikte Niemeijer de bal dichtbij het Volendamse doel binnen (0-1).

In de slotfase had Excelsior een handvol kansen nodig om het duel definitief te beslissen. Met name Zwarts verzaakte te scoren. Gelukkig voor de Kralingers was daar nog Mats Wieffer, die na een goede krachtsinspanning de 0-2 maakte.

Tekst gaat verder onder het interview met Mats Wieffer



FC Volendam - Excelsior 0-2 (0-0)

82' 0-1 Reuven Niemeijer

90+6' 0-2 Mats Wieffer

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Aberkane, Wieffer, Matthys, Mendes Moreira (81' Ormonde-Ottewill); Baas (81' Van Rooijen), Niemeijer, Bruins; Ómarsson, Zwarts