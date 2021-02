ANWB waarschuwt voor gladheid en 'sneeuwjacht': 'Ga zondag niet de weg op!'

Door de harde wind en opstuivende sneeuw kunnen op de weg sneeuwbanken ontstaan. Doordat er minder verkeer op de weg is vanwege de coronamaatregelen, wordt bovendien het strooizout op de weg niet goed ingereden en kan het glad worden.

Wie zondag wel de weg opgaat, moet de snelheid aanpassen, niet abrupt remmen of van rijstrook veranderen en rekening houden met een langere reistijd, zegt Rijkswaterstaat.

In de regio Rijnmond wordt zaterdag in de loop van de avond de eerste sneeuw verwacht. Zondag zal het de hele dag sneeuwen en zal het door de krachtige wind buiten aanvoelen als -12 graden. De verwachting is dat in de regio 10 tot 15 centimeter sneeuw valt.

De KNMI-waarschuwing voor extreem weer gaat om middernacht in en duurt 24 uur. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor de noordelijke provincies, daar geldt code geel.