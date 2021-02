Leontien van Moorsel wilde als kind een jongen zijn: ‘Ik probeerde zelfs te plassen als een jongetje’

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt Leontien van Moorsel dat ze als kind liever een jongetje had willen zijn: “Dat vond ik veel stoerder." Het is ook niet voor niets dat ze door haar familie 'Tinus' wordt genoemd. Sander de Kramer neemt 'Tinus'in deze aflevering mee naar de Van Brienenoordbrug, haar Alpe d'Huez.

"Het is heel toevallig dat ik ben gaan wielrennen”, vertelt de voormalig topsportster aan De Kramer. “Mijn broer Jan, die één jaartje ouder is dan ik, had als kind problemen met zijn motoriek. Hij kreeg het advies om daarom te gaan wielrennen. Toen hij te groot was geworden voor zijn racefiets, zei mijn moeder: Hier Leontien, jouw motoriek is óók niet al te best. Hier heb je de fiets. En ga maar oefenen in de straat!"

"Ik vond het meteen fantastisch. Ik vond de racefiets zó cool. Maar ik vond het ook geweldig om met mijn broertje en zijn vriendjes te gaan spelen. Ik werd al snel one of the guys. Je kunt het je nu misschien niet voorstellen met mijn make up op, maar als kind wilde ik óók een jongetje zijn. Dat vond ik veel stoerder dan meisje-zijn."

'Ik wilde een jongen zijn'

Van Moorsel denkt dat haar verlangen om een jongetje te zijn vooral met de wielersport te maken had: "Dat is toch vooral een jongenssport. Ik vond Leontien maar een stomme naam. Ik wilde een jongensnaam. Dat is Tinus geworden. Mijn hele familie noemt me nog steeds Tinus of Ties. Ik moest als kind eerst ook niks van meisje-meisjes dingen hebben. Ik heb zelfs geprobeerd te plassen als een jongetje. Maar ik ben er vrij snel overheen gegroeid. Later zat ik zelfs met make-up en lippenstift op op de fiets."

Dat vonden haar collega-wielrensters ook maar raar. “Ik werd uitgelachen omdat ik met mijn mascara en een lippenstiftje op de fiets zat. Dat was óók niet makkelijk. Maar ik stond stevig in mijn schoenen."

"Uiteindelijk heb ik negatieve dingen heb ik altijd omgezet in kracht. Ik dacht dan: Lach maar! Maar jij gaat nóóit meer winnen van mij. Tijdens een wedstrijd zag ik dan het gezicht voor me van degene die me uitgelachen had. Dan dacht ik: ik sterf nog liever dan dat jíj van mij wint! Dat heeft me als topsporter maar ook als mens

wel gevormd.”

"Brienenoordbrug was mijn berg"

‘Tinus’ van Moorsel neemt presentator Sander de Kramer mee naar de Van Brienenoordbrug. “Hier liggen mijn bloed, zweet en tranen. Ik heb deze brug tijdens mijn trainingen duizenden keren op en af

gefietst. De brug was mijn berg, mijn Alpe d’Huez. Tijdens een

training ging ik twintig keer de brug op. Nou, dan voelde ik mijn benen wel, hoor. Deze brug is essentieel geweest in mijn carrière.”

Dan pakt Van Moorsel een gouden Olympische medaille uit haar achterzak. “Deze heb ik voor een deel aan deze brug te danken. Hoe belangrijk mijn vier gouden medailles voor me zijn? Tja, ze zijn een deel van mijn leven. Maar niet het belangrijkste. De geboorte van mijn dochter Indy is voor mij veel belangrijker. En natuurlijk mijn werk voor het Leontienhuis, waar ik meiden met een eetstoornis help. Ik zeg maar zo: Met goud winnen op de Olympische Spelen maak je mensen blij, maar op het moment dat je levens redt maak je echt het verschil.”

"Acht jaar gevochten tegen eetstoornis"

Leontien sluit haar verhaal af in de modewinkel Dante 6 op de Meent. Daar vertelt ze openhartig over haar vroegere eetstoornis: "Ik heb in mijn wielertijd acht jaar lang gevochten tegen een eetstoornis. Ik had in die tijd een heel slecht zelfbeeld. Ik at bijna niks. Echt bijna niks. Maar in de tussentijd trainde ik keihard. Als ik nu foto’s zie uit die periode... Ik was zó ziek, zó ontzettend mager. En toch, als ik toen voor de spiegel stond, dan dacht ik: ‘Ja, maar dit is vet op mijn buik!"

"Het is gewoon een mindfuck. Je eetstoornis laat je dénken dat je nog steeds te zwaar bent. Het is héél apart. Op het dieptepunt woog ik nog maar 43 kilo. Ik had zo’n laag vetpercentage, dat mijn lichaam een landkaart was. Je zag de aderen door heel mijn lijf lopen. Of ik niet bang ben geweest om dood te gaan? Ja, zeker wel! En dat is ook mijn geluk geweest. Ik wílde niet dood. Toen ik dát besefte wilde ik niet meer winnen, maar gewoon weer de vrolijke Brabantse Leontien worden. Dat was mijn motivatie om de eetstoornis te overwinnen. Ik wilde weer een blij ei zijn. Wat ik nu weer ben."

"Het is me gelukt, met vallen en opstaan"

De modewinkel op de Meent speelde een belangrijke rol in het overwinnen van haar eetstoornis: "Deze winkel is belangrijk voor me, omdat ik hier voor het eerst mooie kleren aanhad en me weer zelfverzekerd voelde. Dat was een grote stap. Want vergis je niet; weer gewoon gaan eten was zó moeilijk. Waarmee zal ik het vergelijken? Het was zwaarder dan twintig keer de Van Brienenoordbrug op. Het was de allerzwaarste bergetappe die ik in mijn leven heb gereden. Maar het is me gelukt. Met vallen en opstaan. En nu ga ik een brownie eten!”, besluit Tinus

met een lach.

Sanders Gerse Gasten wordt uitgezonden op zaterdag 6 februari om 17:00 uur en daarna ieder uur herhaald.