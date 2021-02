'Film is niet alleen een venster op de wereld, maar ook een spiegel'

Normaal gesproken zindert het in februari in Rotterdam. Het Internationaal Filmfestival is weer in de stad! Maar ook het IFFR heeft te maken met de corona-pandemie. Deze editie is dus digitaal en dat terwijl het nota bene om de 50e editie gaat. Rijnmond wilde hier niet aan voorbij gaan en het interviewprogramma 'De Verdieping' heeft de Rotterdamse filmmaker Tim Leyendekker en programmeur Gerwin Tamsma te gast.