Dit is leuk! Oude beelden van strenge, Hollandse winters: 'Het vroor zo hard dat je over de Maas kon lopen'

“Het vroor zo hard dat je over de Maas kon lopen”. Je hoort het nog wel eens zeggen, maar op deze historische foto's zie je hoe dat echt ging in de winter van 1928/1929.

Het was één van de koudste winters van de twintigste eeuw. En begin 1929 kon je inderdaad over de Maas lopen.

De Maas bij Kralingse Veer in 1929. Bron: Stadsarchief Rotterdam



In datzelfde jaar vroor ook de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht dicht. IJsbrekers op stoom kwamen eraan te pas om de vaarweg begaanbaar te maken.

IJbreker op de Oude Maas in 1929. Bron: Regionaal Archief Dordrecht



Een paar jaar eerder had de vorst het Maaswater ook flink in zijn greep gehad, zo is te zien op de foto bij de Maasbruggen in Rotterdam uit 1917.



Op de Bergse Plas bij Hillegersberg reden ze dat jaar met een motorarreslee op het ijs.



En in 1933 werd er volop genoten van het schaatsen op de Bergse Plas: