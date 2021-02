'Click & collect is leuk voor de klant, maar levert Rotterdamse winkelier weinig op'

Boekhandel Donner in Rotterdam doet vanaf woensdag zaken aan de Binnenwegplein-kant van het gebouw. Bij de ingang van de Donner-koffiebar gaan de doorzichtige schermen van de toonbank een stukje van elkaar, om zo een tasje met boeken doorheen te kunnen schuiven.

Donner-directeur Suzanne Hammecher legt uit hoe het straks in zijn werk gaat: "Als de mensen binnenkomen ligt het pakketje al klaar, dat is minstens vier uur eerder besteld. Klanten hebben op de website al een tijdslot gekozen voor het moment van ophalen," vertelt Hammechter. "Bij binnenkomst krijgen ze hun pakketje mee en gaan door een andere deur weer naar buiten."

Geen maatwerk

Aan het systeem van click & collect zijn door de overheid strenge regels verbonden. Zo moet de klant minimaal vier uur van tevoren een bestelling plaatsen en mag het pakketje alleen op een afgesproken tijdstip worden overhandigd.

"Dit levert heel weinig op," zegt Anke Griffioen van Caland/Schoen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. "We verzenden elke dag al een hoop pakjes. Aan de deur kunnen we misschien twee of drie mensen per dag helpen die hun schoenen meteen willen hebben. Maar ik verwacht niet dat het heel veel extra omzet genereert. Het blijft gewoon heel erg vervelend dat we onze klanten niet kunnen laten passen en voor hen maatwerk leveren. Dat kan niet met click & collect."

Opvoeden

Betty van Wessel van damesmodezaak OSKA aan de Nieuwe Binnenweg, hoopt dat de versoepeling toch nog iets op gaat leveren: "Wij hebben een wat oudere klantengroep. We moeten ze wel een beetje opvoeden. Dus we nemen contact met ze op om uit te leggen hoe het werkt en dat deze manier geen gevaar oplevert. We geven er ook nog een persoonlijk touch aan door ongevraagd een artikel mee te geven. Zo van: wij dachten dat jij dit ook leuk zou vinden. Dan hopen we maar dat dat werkt."

Ook al is het maar kort, het afhaalmoment is ook een kans om de klanten weer in levende lijve te ontmoeten, vertelt Betty. "We hebben vaak telefonisch contact, ik hoop ze nu even te zien. Dat is leuk, dat is al meer dan nu. Ik mis mijn klanten ook echt."

Wandeldoel

Donner-directeur Suzanne Hammecher denkt dat het wel wat op gaat leveren bovenop de vele bestellingen in de webwinkel van de boekhandel, die per post worden bezorgd. "Mensen willen graag lezen want ze hebben veel tijd nu ze binnen zitten. Het afhalen geeft mensen een doel om ergens naar toe te wandelen. Wat is er nou leuker om een boek op te halen bij deze boekhandel?"

De boekenliefhebber worden ook gemist, zegt Suzanne. "We hebben vanaf half december zonder klanten gezeten. We zijn gewoon heel blij we dat weer contact kunnen maken. Dat is belangrijk."



Gloeiende plaat

Schoenverkoopster Anke Griffioen ziet tegelijkertijd de beperkingen van het 'deurmomentje'. "We mogen ook niet dichtbij komen, he? Maar okay, ze zwaaien wel even of we roepen wat. Maar het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat. Ik hoop gewoon dat we 1 maart echt open kunnen."