KNMI: code rood voor heel Nederland

Voor heel Nederland heeft het KNMI voor zondag code rood afgegeven. Dat doet het KNMI bij weersomstandigheden die "maatschappij-ontwrichtend" kunnen zijn. "Dit is uitzonderlijk," zegt Rijnmond-weerman Ed Aldus over het weeralarm.

"Bij code rood geldt het dringende advies om vooral niet de weg op te gaan," legt Aldus uit. "Dat heeft te maken met de combinatie van harde wind en de sneeuwval. Dan krijg je net als in 1978/79 van die sneeuwduinen op de weg, en daar kan je met je auto zo inrijden. Heel gevaarlijk."

"Daarnaast wordt het echt snijdend koud," vervolgt Aldus. "De gevoelstempratuuur ligt tussen de -10 en -15 graden."

Vanaf middernacht

Vanaf zaterdagavond wordt in het hele land veel sneeuwval verwacht, in combinatie met een harde wind en lage gevoelstemperaturen. Het weeralarm van het KNMI geldt vanaf zaterdagavond 24:00 uur.

De ANWB adviseerde zaterdagmorgen al om zondag niet de weg op te gaan. "De situatie is te gevaarlijk, door de sneeuwjacht in combinatie met gladheid." Ook Rijkswaterstaat verwacht gevaarlijke situaties. Door de avondklok is het rustig op de wegen en wordt het strooizout niet ingereden, waardoor alsnog gladheid kan ontstaan.

Code rood

Op 11 december 2017 werd door het KNMI voor het laatst code rood afgegeven vanwege sneeuwval, ook in combinatie met gladheid en harde wind. Tijdens de jaarwisseling van 2019 gaf het KNMI nog code rood vanwege de dichte mist.