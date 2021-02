Eredivisievoetbal deze zondag afgelast: streep door FC Groningen-Feyenoord en VVV-Sparta

Feyenoord en Sparta komen zondag niet in actie. De KNVB heeft alle wedstrijden in de eredivisie die morgen gespeeld zouden worden afgelast vanwege het verwachte winterweer.

"Ondanks dat er zonder publiek wordt gespeeld, wordt er in het geval van extreem weer uiteraard ook altijd rekening gehouden met de spelers en anderen die wel naar het stadion moeten komen en de omstandigheden op de velden om te kunnen voetballen", meldt de bond.

Eerder deze zaterdag gaf het KNMI voor zondag al code rood af voor heel Nederland. Dat doet het KNMI bij weersomstandigheden die "maatschappij-ontwrichtend" kunnen zijn. "Dit is uitzonderlijk," zei Rijnmond-weerman Ed Aldus over het weeralarm.

Feyenoord zou om 14:30 uur in en tegen Groningen spelen, Sparta zou het in Venlo om 16:45 uur opnemen tegen VVV. Het is nog niet bekend wanneer beide duels worden ingehaald. Volgens de KNVB worden de zondag afgelaste wedstrijden op korte termijn opnieuw ingepland.

Radio Rijnmond Sport gaat zondag wél gewoon door, met een aangepaste uitzending. Die duurt van 14:00 tot 17:00 uur.

'Keuze is toch niet zo moeilijk?'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kon zich vrijdag al niet voorstellen dat FC Groningen - Feyenoord door zou gaan. "Ik ga er vanuit dat er bij de KNVB verstandige mensen werken. Het is duidelijk wat de weerspecialisten zeggen, lijkt me", zei Advocaat tijdens het wekelijkse perspraatje.

"Je krijgt situaties die we tien a twintig jaar niet gehad hebben, dan ga je toch niet zitten wachten? De keuze is toch niet zo moeilijk?"