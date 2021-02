John moet Dordrecht begaanbaar houden: 'Mijn meest bijzondere strooiklus'

Normaal verzorgt hij de afvalsortering in Dordrecht, maar als het sneeuwt ligt de begaanbaarheid van de stad in handen van John van der Gracht. Met elf collega's probeert de coördinator van de zoutstrooiers de voorspelde extreme sneeuwval in goede banen te leiden.

Voor weermannen is dit een prachtige tijd. Geldt dat voor zoutstrooiers ook?

Ja, dit zijn mensen die er hart voor hebben en die eigenlijk een tic hebben. Mensen die van zeven tot vier willen werken, doen dit werk niet. Het zijn vooral aannemers die ingehuurd worden.

Is dit jouw meest bijzondere strooiklus?

Ja, dit is voor het eerst dat ik met zoveel sneeuwval te maken krijg. Gelukkig krijg ik genoeg hulp van mijn collega's dus dat is geen probleem.

Het KNMI heeft code rood afgekondigd. Verandert dat nog iets voor jullie?

Waarschijnlijk moeten we langer doorrijden en de veiligheid moeten we goed in de gaten houden. Het is nogal een uitdaging.

Hoeveel strooiwagens worden er gebruikt, hoeveel kilo zout ligt er klaar en hoeveel mensen werken er aan deze klus?

Er ligt 275 ton zout klaar, ons team bestaat uit twaalf mensen en we rijden rond met vier vrachtwagens en vier trekkers.

De avondklok en de bijbehorende stilte op de weg zorgen ervoor dat het zout minder goed wordt ingereden op de wegen. Heeft het bij zulke hevige sneeuwval zin om te strooien?

Het heeft altijd zin. Sommige plekken moeten met prioriteit vrijgemaakt worden zoals bij ziekenhuizen, bij de politie, bij de brandweer en bij de test- en vaccinatielocaties. Daar willen we de boel gewoon schoonmaken.

Zijn jullie er klaar voor?

Ik pak de komende uren nog wel een paar korte slaapjes mee dus wij zijn er zeker klaar voor!