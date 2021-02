Tomazia kwam naar Nederland om het leven van haar moeder te redden: 'Je kracht is het beste wapen dat je kunt gebruiken in leven'

Op jonge leeftijd nam ze afscheid van haar moeder en kwam ze vanuit Kaapverdië naar Nederland. Haar plan was om ook haar moeder naar Nederland te laten overkomen. "Mijn moeder was ziek en in Nederland zou ze de juiste behandeling krijgen." Maar zover kwam het niet. Haar moeder overleed een maand na het vertrek van haar dochter.

Het programma Oud Goud laat zien dat er goud zit in levenservaring. In een Drive-in-bioscoop blikken zeven verschillende ouderen terug op hun leven. Deze week het verhaal van Tomazia Neves Teixeira.

Sterke moeder

"We zijn opgegroeid zonder vader. Hij ging heel vroeg varen. Eerst in de jaren '60 ging hij naar Senegal. Ik zal niet zeggen dat ik hem heb gemist. We groeiden op met het idee dat hij wel weg was, maar wel terug zou komen. En omdat we een hele sterke moeder hadden, voelden we dat niet zo. Ik heb van haar de kracht meegekregen. 'Je moet naar het leven kijken en nooit opgeven', zei mijn moeder."

Haar moeder had een onbekende ziekte. Het Nederlandse vriendje van Tomazia kwam met een voorstel. "Hij vertelde dat er in Nederland goede artsen zijn. Hij zei: 'als je met mij trouwt, krijg je een visum en dan kun je met mij mee. Daarna kan ook je moeder naar Nederland komen.' Ik dacht: Dat ga ik doen!"

Helaas liep de werkelijkheid anders dan Tomazia gehoopt had. Haar moeder overleed een maand nadat zij naar Nederland vertrok. "Dat was de grootste klap van mijn leven. Ik was nooit naar Nederland gekomen als het niet voor mijn moeder was."

Van leraar naar radio

Toch probeerde ze er wat van te maken in haar nieuwe thuisland. "Ik wilde de taal leren en hoorde dat een school op zoek was naar een leraar Portugees. Maar omdat ik zwanger was, werd ik niet aangenomen. Ze beloofden mij wel een kans te geven nadat mijn kind geboren was."

Toen haar kinderen naar school gingen, vond ze haar roeping. "Alle leraren hadden het idee dat ouders uit Kaapverdië niet konden opvoeden, dat ze niet zichtbaar en betrokken waren. Ik vroeg me af hoe dat kwam. Ik ging dat uitzoeken en maakte kennis met vrouwen uit mijn geboorteland. Ik hoorde zoveel dingen dat ik het gevoel had dat er een bom in mijn hoofd ontplofte."

Ze kreeg te horen dat de vrouwen thuis mishandeld werden. "Ik dacht: 'hier moet iets aan gedaan worden'. Ik werd in die periode gevraagd om voor de radio te werken en ik stelde meteen de voorwaarde dat ik dan een eigen programma moest hebben waarin ik de problemen van de gemeenschap bespreekbaar kon maken."

Tot frustratie van mannen die er alles aan deden om haar de mond te snoeren. Ze werd bedreigd, maar bang was ze niet. "Ze belden mij in de avond op en de bedreigingen die ze uitten, was de volgende dag de opening van mijn programma. Als ik de waarheid spreek, ben ik niet bang. Als ik iets te vertellen heb, maak ik het bespreekbaar."

Haar inzet voor de gemeenschap bleef niet ongezien. Ze kreeg een onderscheiding voor haar werk. "Dat was de eerste keer dat mensen mij stil hebben gezien. Ik dacht dat ik naar een film over mijn leven ging kijken en toen kreeg ik een onderscheiding van de burgemeester."

Lupus

Waar ze minder aangenaam door verrast werd, was het nieuws over haar gezondheid. "Het begon met veel spierpijn. Ik ging snel naar de dokter en na onderzoek bleek dat ik lupus had. Ik kreeg er medicijnen voor die aanvankelijk wel hielpen, maar na drie maanden ging het mis. Ik viel in de trein flauw. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en na twee dagen was ik verlamd. Honderd procent verlamd."

De dokter had geen nieuws. "Hij vertelde me dat je met deze ziekte maximaal 5 jaar kunt leven'. Ik zei tegen de dokter: je moet mij beter maken, want ik wil mijn kinderen verder zien opgroeien."

Dat is inmiddels 21 jaar geleden. "Daardoor heb ik geleerd dat er wonderen bestaan in het leven. Ik moest denken aan mijn moeder die tijdens het afscheid zei: doe altijd iets goeds met je kracht, iets positiefs."

En dat is ook haar boodschap aan iedereen: "Blijf in jezelf geloven. Je kracht is het beste wapen dat je in je leven kunt gebruiken."