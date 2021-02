Hockeydames Victoria dichter bij lijfsbehoud na 'zespuntenweek': 'Maar ontwikkeling is belangrijker'

Zeven wedstrijden gespeeld, nul punten in de hoofdklasse. Het zag er allemaal niet rooskleurig uit voor de Rotterdamse hockeydames van Victoria. Tot deze week. Want na de 2-0 zege van afgelopen dinsdag op Bloemendaal werd deze zaterdag op eigen terrein Kampong met 2-1 verslagen. En dus is Victoria inmiddels geklommen naar plaats tien.

"Goed uit de winterstop gekomen zeggen ze dan", reageert een tevreden Lennard Poillot, coach van Victoria. "Ik vind dat we voor de winterstop ook al fases hadden dat we goed speelden, maar dan gaven we het weer net uit handen of zakten we in bij tegenslag. Maar in de periode dat we niet konden trainen met z'n allen zijn we veel individueler aan de slag gegaan met elkaar. Daardoor zetten we onszelf in het veld makkelijker over bepaalde dingen heen. Dat zie je vandaag ook."

"We hebben elkaar goed in de ogen aangekeken en hard gewerkt, geen woorden maar daden", vult Sabine van Eijck haar coach aan. Van Eijck had met drie van de vier Rotterdamse treffers deze week een groot aandeel in de 'zespuntenweek' van Victoria. "We moeten elkaar harder aanspreken en iedereen in het team moet opstaan voor haar kwaliteiten, ook de mensen die wat stiller zijn. We waren soms iets te lief voor elkaar."

Poillot: "Het plezier dat we nu hebben, hoe mooi het is dat we op dit niveau mogen hockeyen, dat is er weer even helemaal. Dat hadden we vorig seizoen ook al en zie je nu weer terug. Ook als je kijkt naar de trainingen, het plezier spat er vanaf. Dat is wel anders dan in de eerste helft van het seizoen."

Doelstelling

Voorlopig leidt onder meer dat plezier tot een tiende plek in de hoofdklasse. Daarmee is Victoria nog niet uit de gevarenzone, want de nummers tien en elf moeten play-outs spelen. Nummer twaalf degradeert rechtstreeks naar de promotieklasse.

"Onze doelstelling is wel in de hoofdklasse blijven", vertelt Van Eijck. "Maar we hebben ook een droomdoel: en dat is in de hoofdklasse blijven zonder play-outs. En ook het ontwikkelen van spelers, dat is voor ons ongeveer net zo belangrijk. Dat staat gelijk aan het doel van in de hoofdklasse blijven."

Poillot vult aan: "Ik vind de doelstelling dat we allemaal beter worden en ons ontwikkelen heel erg belangrijk, zo'n type coach ben ik ook. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we het allemaal leuk blijven vinden om voor deze club en dit team te blijven hockeyen. Ik zou het heel vervelend vinden als we straks in de hoofdklasse blijven, maar niemand het seizoen leuk vond."

"Het is heel belangrijk dat iedereen het hier naar z'n zin heeft, zich hier thuis voelt en ook volgend jaar hier wil blijven hockeyen. Dat is misschien wel een belangrijkere doelstelling dan hier in de hoofdklasse blijven."

Van Eijck: "En mochten we eruit vliegen is het voor het team belangrijk dat we bij elkaar blijven en de club er Victoria-waardig weer bovenop helpen. Wat Victoria-waardig betekent? De club geeft ons heel veel en daar probeer je uit liefde veel voor terug te doen."