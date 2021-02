Liveblog: Regio kleurt wit, nérgens in Nederland treinen

In de vroege ochtend ligt er al flink wat sneeuw, is er al behoorlijk wat gestrooid en heeft het verkeer last van het winterse weer.

7:10

Er rijden zeker tot 10:00 uur geen treinen in de regio. De NS vindt het 'niet verantwoord' om het treinverkeer op te starten.



7:03

Rijkswaterstaat is nog volop bezig met de afhandeling van het ongeluk op de A27 zaterdagavond. Daarbij schaarde een vrachtwagen op de Merwedebrug, waarna in beide richtingen de weg werd afgesloten.

Volgens een woordvoerder wordt de afzetting zondagochtend weggehaald en worden er sneeuwschuivers ingezet. De stremming is bijna voorbij.

Ongeval

Breda → Rotterdam

Tussen het knooppunt Ridderkerk-Zuid en het knooppunt Ridderkerk-Noord.

Oorzaak

Ongeval personenwagen.

Datum

Vandaag 06:48 uur

6:34

Er ligt een aardig pak sneeuw in de regio. In Rotterdam-Crooswijk zijn de auto's bedekt met een flinke laag.



00:28

Ook de politie waarschuwt: blijf thuis!



23:50

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden.

23:30

In Hendrik-Ido-Ambacht gaat het flink harder sneeuwen.



23:15

Een ongeluk op de A27 als gevolg van gladheid. Een vrachtwagen schaarde op de Merwedebrug. De weg is in beide richtingen tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen dicht.



23:00

Ook in Papendrecht ligt al een laagje sneeuw.



22:30

Op verkeerscamera's van Rijkswaterstaat is te zien dat het op veel plaatsen al flink sneeuwt.

22:20

Rijkswaterstaat is druk aan het strooien en gaat daar de hele nacht mee door.



22:10

Het weer: snijdend koud! Lees hier wat ons te wachten staat in de komende dagen.

22:00

Het ANWB waarschuwt voor gladheid.



21:30

Alleen al in onze regio wordt dit weekend zeker 2 miljoen kilo zout gestrooid!

21:00

Ook in Rotterdam-IJsselmonde is het zover!







20:48

In Rotterdam wordt er flink gestrooid. Vol hier de strooiroutes.



20:10

De eerste sneeuw is al gevallen!







19:45

Vanuit het zuiden zet de sneeuwval langzaam in.



19:30

De treinen rijden volgens een aangepaste dienstregeling. "Op vrijwel alle trajecten rijden minimaal twee, soms vier treinen per uur," laat de NS weten. Lees op de site van de NS wat dat voor jou betekent.

19:10

Voor de strooi-liefhebbers: op de website Rijkswaterstaatstrooit kun je precies zien hoeveel kilo zout al gestrooid is en waar de strooiwagens rijden.

18:54

De eerste strooiwagens zijn al op weg, laat Rijkswaterstaat weten.



18:40

Houd de brandkranen vrij, zegt de brandweer. Bij het blussen van een brand is water nodig. Daarvoor maakt de brandweer vaak gebruik van brandkranen. Hoe herken je die? Aan een rood identificatiebordje in de straat, het trottoir of in berm. Vaak wijst ook een gele pijl naar de plek van de brandkraan.



18:10

Het KNMI heeft voor zondag voor heel het land code rood afgegeven. Dat gebeurt alleen bij weersomstandigheden die "maatschappij-ontwrichtend" kunnen zijn.

17:45

Feyenoord en Sparta komen zondag niet in actie. De KNVB heeft alle wedstrijden in de eredivisie die morgen gespeeld zouden worden afgelast vanwege het verwachte winterweer.

17:40

Vroeger... 'Het vroor zo hard dat je over de Maas kon lopen'. Je hoort het nog wel eens zeggen, maar op deze historische foto's zie je hoe dat echt ging in de winter van 1928/1929.



17:30

Rotterdamse dak- en thuislozen kunnen komende zondag en maandag 24 uur per dag terecht in de Maassilo. De afgelopen maanden konden ze alleen in de nacht onderdak krijgen in het voormalige uitgaanscentrum op Zuid, maar die regeling is door het aankomende winterweer nu tijdelijk versoepeld.

17:20

Alle teststraten van de GGD's in de regio Rotterdam en Dordrecht blijven zondag dicht. Afspraken voor coronatests en vaccinaties worden verzet. Aanvankelijk zouden de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Haque Airport open blijven, maar omdat het KNMI het weeralarm inmiddels heeft aanscherpt van oranje naar rood, is besloten om ook de grotere teststraten te sluiten.