Liveblog: Thuisbezorgd bezorgt even niet meer, helemaal geen treinen meer vandaag

In de vroege ochtend lag er al flink wat sneeuw, is er al behoorlijk wat gestrooid en had het verkeer last van het winterse weer. Naar mate de ochtend verstreek, waagden steeds meer mensen zich buiten om eens flink te genieten van dat winterse weer.



15:01

Dit fenomeen al gespot buiten?



14:47

Er zijn landelijk gezien 165 meldingen binnengekomen van ongevallen. Het gaat voornamelijk om blikschade en voertuigen die van de weg zijn geschoven en niet verder kunnen, laat Rijkswaterstaat weten.

14:45

Een Rotterdamse wijkagent benadrukt nog even hoe belangrijk het is om te krabben. Vooral nu!



14:43

Het houdt niet op met sneeuwen en ook niet met strooien. De strooiwagens rijden af en aan bij het landelijk steunpunt. "Ze worden geladen met zout en gaan onverminderd door met de strijd tegen Koning Winter", schrijft Rijkswaterstaat.

Inmiddels is er sinds zaterdagavond 19:00 uur al meer dan 25 miljoen kilo zout gestrooid.

14:36

Ondanks het advies om thuis te blijven, is er hier en daar flink wat verkeer op de weg te vinden. De snelwegen liggen veelal vol met sneeuw en ook hier op de A13 zie je op de linkerbaan rijen auto's achter sneeuwschuivers rijden.







14:18

Ondanks het feit dat Rotterdam The Hague Airport eerder op de dag nog weinig last had van de sneeuwstorm, is nu besloten het vliegveld tot 16:00 uur te sluiten. Het bleek niet langer mogelijk om de start- en landingsbaan schoon te houden.

Volgens een woordvoerder was er weinig animo en kwam er nauwelijks vliegverkeer op het vliegveld. Na 16:00 uur kijken ze verder.

14:10

Er rijden zondag geen treinen en dat gaat ook niet meer gebeuren. "Het aanhoudende winterweer zorgt voor zoveel hinder voor het treinverkeer, dat NS en ProRail hebben besloten vandaag geen NS-treinen meer te laten rijden." Volgens ProRail zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden.

Over de dienstregeling van maandag is nog flink van onzekerheid. In de loop van de zondag wordt meer duidelijkheid verwacht.

14:06

Er rijden geen bussen meer in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee.



14:01

Thuisbezorgd laat zijn bezorgers in de grote steden niet meer de weg opgaan. Later op de dag volgt een besluit over bezorgmomenten in de avond. De bezorgketen zegt dat de veiligheid van de bezorgers voorop staat. Niet alle aanbieders op de site gebruiken de bezorgdienst van het bedrijf, er zijn ook eetgelegenheden met eigen bezorgers.

13:17

Vlaardingen is nog steeds verwikkeld in de strijd tegen de sneeuw.



13:02

Waar het treinverkeer flink last heeft van de sneeuwstorm, zorgt Darcy voor weinig problemen op Rotterdam The Hague Airport. Een woordvoerder van het vliegveld vertelt dat er sowieso al geen lijn- en chartervliegverkeer werd verwacht.

De luchthaven is wel open en dienst als uitwijkvliegveld voor Schiphol. Er wordt al vanaf middernacht met man en macht gewerkt aan het sneeuwvrij houden van de start- en landingsbaan.



12:51

Schaatsen of sleeën? Neeeee, in Rotterdam-Overschie wordt een heuse iglo gebouwd ! Inmiddels draagt de hele buurt op gepaste afstand een (letterlijk) steentje bij.



12:23

De RET laat weten dat de lijnen 4, 7, 8 en 23 niet rijden vanwege het winterweer. Lijn 21, 24 en 25 rijden een ingekorte route, waarbij zoveel mogelijk reizigers naar metrostations worden gebracht. De metrolijnen D en E rijden beperkt, de lijnen A, B en C rijden volgens de dienstregeling. Trams en bussen van de RET rijden in de regio Rotterdam zo veel mogelijk volgens plan.

In tegenstelling tot de rest van de treinen in Nederland, rijdt de Merwede Linge-lijn, de treindienst tussen Dordrecht en Gorkum, wél.

12:14

Met de schop, emmer en bezem wordt de gladheid bestreden in Maassluis. Op die manier kan ook op plaatsen waar het zwaardere materiaal niet kan komen, de gladheid bestreden worden.



11:41

Op Goeree-Overflakkee wordt de kou even getrotseerd om mooie plaatjes te maken. En dat is gelukt!



11:38

Het is nog onduidelijk of en wanneer de treinen weer gaan rijden. Volgens een woordvoerder van de NS komt er in de loop van de middag meer informatie over.

"De aanhoudende sneeuw, ijzel en wind zorgen nog steeds voor veel storingen aan het spoor. Daarom kunnen er nog geen treinen rijden. We realiseren ons heel goed dat het een vervelende situatie is voor reizigers, maar we weten het gewoon niet op het moment", laat de woordvoerder weten.

11:31

In Rotterdam-Ommoord wordt flink gebruik gemaakt van de dikke laag sneeuw.



11:01

De gemeente Vlaardingen heeft er een dagtaak aan om de wegen schoon te houden.



10:55

De handhaving in Rotterdam helpt een handje mee.



10:49

Als je de ANWB-website moet geloven, staan er kílometers file in Nederland. Dat is dus niet waar, zegt de ANWB. "Het zijn lange trajecten waar het weinige verkeer langzaam rijdt. Er zijn niet veel voertuigen op de snelwegen."

Volgens Rijkswaterstaat geeft men goed gehoor aan de oproep om thuis te blijven.



10:39

Echt grote ongelukken blijven uit, maar het verkeer is behoorlijk vertraagd door de zware sneeuwval. In treintjes wordt er achter de sneeuwschuivers gereden, zoals hier op de A15 bij Spijkenisse te zien is.



10:07

Rijkswaterstaat laat weten al meer dan achttien miljoen kilo zout te hebben gestrooid op de Nederlandse wegen. Let wel: dat gaat alleen om zondag. In totaal is er 71.083.082 kilo zout gestrooid dit seizoen.

Eerder werd geschat dat er in de regio Rijnmond zo'n 2 miljoen kilo zout op de wegen zou belanden.

10:00

Met zo'n pak sneeuw kán je bijna niet binnen blijven. Er is dan ook al veel sneeuwpret in de regio .

9:45

De D-lijn van de RET rijdt inmiddels weer, zij het met beperkte capaciteit. Volgens een woordvoerder rijdt de metro tussen Tussenwater en Rotterdam Centraal. Ook de E-lijn wordt weer opgestart en gaat rijden tussen Rotterdam en Nootdorp.

De RET adviseert reizigers goed te kijken op welk spoor ze moeten zijn.

9:37

Er rijden tot zeker 12:00 uur geen treinen in Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder van de NS. "Ik weet niet wanneer we het treinverkeer weer kunnen hervatten", zegt ze. Of er überhaupt treinen gaan rijden zondag, kan ze niets over zeggen.

9:23

Je hebt bikkels en je hebt Bikkels. Joop Hendriks (10) valt zéker in die laatste categorie. Al een ruime week loopt hij in een korte broek om geld in te zamelen voor het Plaswijckpark. Dat wilde hij een maand volhouden en de sneeuw houdt hem niet tegen.



9:16

Al vroeg in de morgen werd de sneeuw in Rotterdam 'bestreden'. Je zou denken dat lange mouwen daarbij geen overbodige luxe zijn, maar in Rotterdam doen ze dat gewoon in een t-shirt.



9:10

Volgens Rijkswaterstaat blijven grote ongevallen voorlopig uit, maar komen er wel veel meldingen van geslipte auto's binnen. Ook vrachtwagens komen in de problemen: de verbindingsweg van de A15 vanuit Ridderkerk naar de A4 is dicht door een geschaarde vrachtwagen.



De berging is inmiddels gestart.



9:04

De hevige sneeuwval mag zich officieel een sneeuwstorm noemen en dat is ' heel bijzonder ', weet weerman Ed Aldus. "De laatste keer dat er een sneeuwstorm was in Nederland, was 9 januari 2010." Het KNMI heeft de sneeuwstorm de naam Darcy gegeven.

9:00

Rotterdam wordt wakker! Deze vroege vogels waren al uit de veren om te genieten van het winterweer.

8:37

Op sommige plekken is het zo glad, dat auto's de snelweg niet opkomen. Een oprit van de A4 bij Vijfsluizen was korte tijd afgesloten, omdat het 'glibberen' was, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We hebben de oprit schoongeveegd en de auto's die niet omhoogkwamen, zijn zelfstandig weggekomen."

Volgens de woordvoerder is het eerder uitzondering dan regel dat auto's de snelweg niet opkomen.

8:02

Het is aanpoten voor de sneeuwschuivers in de regio. "Ik ben vanmorgen om 4:00 uur begonnen", vertelt een medewerker aan Rijnmondverslaggever Sjoerd de Vos. "Hij doet z'n werk", verwijst hij naar z'n machine.

7:52

Ook de RET is inmiddels getroffen door het winterweer. De D- en de E-lijn rijden tot 10:00 uur niet. Dit vanwege problemen met de infrastructuur.



7:39

Er is officieel sprake van een sneeuwstorm, weet weerman Ed Aldus. Het KNMI heeft de storm de naam Darcy gegeven.



7:26

De sneeuwschuivers hebben een drukke nacht achter de rug. Dat is wel te zien op deze timelapse van collega Jacco van Giessen.

7:20

De metro's in en rond Rotterdam rijden gewoon, zegt een woordvoerder van de RET tegen Rijnmond. De bus en tram staten nu volgens dienstregeling op en blijven rijden, tenzij de veiligheid in het gevaar komt of doorrijden geen optie meer is.

7:14

Volgens weerman Ed Aldus blijft het de hele dag licht sneeuwen in de regio. Er wordt tot zo'n 10 centimeter sneeuw verwacht. Door de krachtige wind voelt het ijzig koud aan en is de gevoelstemperatuur -10 tot -15 graden.

7:10

Er rijden zeker tot 10:00 uur geen treinen in de regio. De NS vindt het 'niet verantwoord' om het treinverkeer op te starten.

7:03

Rijkswaterstaat is nog volop bezig met de afhandeling van het ongeluk op de A27 zaterdagavond. Daarbij schaarde een vrachtwagen op de Merwedebrug, waarna in beide richtingen de weg werd afgesloten.

Volgens een woordvoerder wordt de afzetting zondagochtend weggehaald en worden er sneeuwschuivers ingezet. De stremming is bijna voorbij.

6:34

Er ligt een aardig pak sneeuw in de regio. In Rotterdam-Crooswijk zijn de auto's bedekt met een flinke laag.



00:28

Ook de politie waarschuwt: blijf thuis!



23:50

Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rij-omstandigheden.

23:30

In Hendrik-Ido-Ambacht gaat het flink harder sneeuwen.



23:15

Een ongeluk op de A27 als gevolg van gladheid. Een vrachtwagen schaarde op de Merwedebrug. De weg is in beide richtingen tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen dicht.



23:00

Ook in Papendrecht ligt al een laagje sneeuw.



22:30

Op verkeerscamera's van Rijkswaterstaat is te zien dat het op veel plaatsen al flink sneeuwt.

22:20

Rijkswaterstaat is druk aan het strooien en gaat daar de hele nacht mee door.



22:10

Het weer: snijdend koud! Lees hier wat ons te wachten staat in de komende dagen.

22:00

Het ANWB waarschuwt voor gladheid.



21:30

Alleen al in onze regio wordt dit weekend zeker 2 miljoen kilo zout gestrooid!

21:00

Ook in Rotterdam-IJsselmonde is het zover!







20:48

In Rotterdam wordt er flink gestrooid. Vol hier de strooiroutes.



20:10

De eerste sneeuw is al gevallen!







19:45

Vanuit het zuiden zet de sneeuwval langzaam in.



19:30

De treinen rijden volgens een aangepaste dienstregeling. "Op vrijwel alle trajecten rijden minimaal twee, soms vier treinen per uur," laat de NS weten. Lees op de site van de NS wat dat voor jou betekent.

19:10

Voor de strooi-liefhebbers: op de website Rijkswaterstaatstrooit kun je precies zien hoeveel kilo zout al gestrooid is en waar de strooiwagens rijden.

18:54

De eerste strooiwagens zijn al op weg, laat Rijkswaterstaat weten.



18:40

Houd de brandkranen vrij, zegt de brandweer. Bij het blussen van een brand is water nodig. Daarvoor maakt de brandweer vaak gebruik van brandkranen. Hoe herken je die? Aan een rood identificatiebordje in de straat, het trottoir of in berm. Vaak wijst ook een gele pijl naar de plek van de brandkraan.



18:10

Het KNMI heeft voor zondag voor heel het land code rood afgegeven. Dat gebeurt alleen bij weersomstandigheden die "maatschappij-ontwrichtend" kunnen zijn.

17:45

Feyenoord en Sparta komen zondag niet in actie. De KNVB heeft alle wedstrijden in de eredivisie die morgen gespeeld zouden worden afgelast vanwege het verwachte winterweer.

17:40

Vroeger... 'Het vroor zo hard dat je over de Maas kon lopen'. Je hoort het nog wel eens zeggen, maar op deze historische foto's zie je hoe dat echt ging in de winter van 1928/1929.



17:30

Rotterdamse dak- en thuislozen kunnen komende zondag en maandag 24 uur per dag terecht in de Maassilo. De afgelopen maanden konden ze alleen in de nacht onderdak krijgen in het voormalige uitgaanscentrum op Zuid, maar die regeling is door het aankomende winterweer nu tijdelijk versoepeld.

17:20

Alle teststraten van de GGD's in de regio Rotterdam en Dordrecht blijven zondag dicht. Afspraken voor coronatests en vaccinaties worden verzet. Aanvankelijk zouden de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Haque Airport open blijven, maar omdat het KNMI het weeralarm inmiddels heeft aanscherpt van oranje naar rood, is besloten om ook de grotere teststraten te sluiten.