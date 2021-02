Dit moet je weten voor je vandaag de deur uitgaat

In de regio Rijnmond zijn vanaf zaterdagavond tientallen sneeuwschuivers de weg opgegaan om de wegen begaanbaar te maken. Er zal ruim twee miljoen kilo zout worden gestrooid. Maar omdat er door de avondklok minder verkeer is, wordt het zout mogelijk niet goed ingereden en kan het alsnog glad worden. Door de harde wind en opstuivende sneeuw kunnen op de weg bovendien sneeuwduinen ontstaan. Dat kan volgens Rijkswaterstaat erg gevaarlijk zijn.

Update:

Volgens Rijkswaterstaat blijven grote ongevallen voorlopig uit, maar komen er wel veel meldingen van geslipte auto's binnen. Ook vrachtwagens komen in de problemen: de verbindingsweg van de A15 vanuit Ridderkerk naar de A4 is dicht door een geschaarde vrachtwagen.

Ga niet de weg op!'

Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om zondag niet de weg op te gaan, tenzij het echt noodzakelijk is. Wie dat wel doet, wordt geadviseerd om de snelheid aan te passen, rustig op te trekken om slippen te voorkomen, afstand te houden en niet abrupt te remmen of van rijstrook te veranderen. In de regio Rijnmond wordt 10 tot 15 centimeter sneeuw verwacht. In het midden van het land kan lokaal mogelijk 30 tot 40 centimeter vallen. Het KNMI heeft code rood afgegeven voor heel het land.

Openbaar vervoer

In heel Nederland rijden een stuk minder treinen, Prorail en de NS rijden een zogenoemde 'winterdienstregeling'. Dat betekent dat op trajecten waar normaal elk kwartier een trein rijdt, vanaf zaterdagavond elk half uur een trein rijdt. Of de RET de dienstregeling gaat aanpassen, is nog niet bekend.

Strooiwagens

Alleen al in Rotterdam zal over een lengte van 1600 kilometer zout gestrooid gaan worden. Dit gaat om doorgaande routes, straten, stoepen en fietspaden. Er zijn in Rotterdam 60 strooiwagens: 22 vrachtwagen voor de wegen en 38 bakwagens voor de fietspaden. Daarnaast zijn er 22 sneeuwschuivers op de wegen, aangevuld met 8 sneeuwschuivers op de vuilniswagens ter ondersteuning. Voor de fietspaden zijn er 45 sneeuwschuivers en voor de voetpaden 22.

Teststraten dicht

Alle corona-testlocaties in de regio Rotterdam zijn zondag en maandag dicht vanwege het extreme winterweer. Aanvankelijk zouden de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Haque Airport open blijven, maar omdat het KNMI het weeralarm inmiddels heeft aanscherpt van oranje naar rood, is besloten om ook de grotere teststraten te sluiten. "Mensen worden gebeld om de afspraak te verzetten," zegt een woordvoerder van de GGD.