Gedumpte hanen op weg naar warm onderkomen

Het dumpen van hanen is al jaren een groot probleem in het Elzenbos. Een einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Wel wordt er in de tussentijd hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de hanen een veilig en vooral warm onderkomen krijgen.

Een van de mensen die zich inzet voor de dieren is Marianne School. In haar schuur in Brandwijk vangt zij de dieren tijdelijk op. De afgelopen jaren zijn meer dan vijftienhonderd dieren deze plek gepasseerd, onderweg naar een opvangplek voor de lange termijn.

"Ik vang de dieren ’s avonds. In 2020 heb ik er ruim 190 gevangen. Deze hebben dan een tussenstop bij mij in de schuur, maar later gaan ze door naar een opvanglocatie. Stichting Melief vangt al jaren een hoop hanen op, maar die zijn op een gegeven moment ook vol."

Zaterdag zijn 38 dieren vanuit de schuur van Marianne verhuisd naar opvanglocatie de Maashorst. Sharon van Offeren is vanuit Brabant met een flinke bus naar Brandwijk gekomen om de dieren mee te nemen naar een plek waar ze geadopteerd kunnen worden.

"Ik zou willen dat de gemeente meer deed. Als ik de oplossing had stond ik hier nu niet, maar er moet iets gebeuren", zegt Sharon. Deze keer kan ze helpen, geeft ze aan, maar een volgende keer zit haar opvang misschien ook vol.