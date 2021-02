Het weer: Sneeuwjacht en snijdend koud!

Er staat een (vrij) krachtige en aan zee harde oostenwind, kracht 5 tot 7. Door de wind kan de sneeuw verstuiven en voelt het veel kouder aan.

Zondag is het bewolkt en sneeuwt het de hele dag. Er wordt 10-15 centimeter sneeuw verwacht. Het vriest licht met in de middag een temperatuur tussen -3 en -5 graden.

Er staat een (vrij) krachtige en aan zee harde noordoostenwind, windkracht 5 tot 7. Door de krachtige wind bestaat er kans op stuifsneeuw en daarvoor heeft het KNMI een WEERALARM afgegeven. Door de wind voelt het extra koud aan en wordt een gevoelstemperatuur verwacht tussen -10 en 15 graden.

Vooruitzichten

De komende werkweek is het zeer koud in het Rijnmondgebied. Maandag is het bewolkt en kan er nog wat lichte sneeuw vallen. Vanaf dinsdag zien we naast wolkenvelden ook de zon en blijft het droog. In de middag blijft het licht tot matig vriezen en in de nacht en ochtend vriest het matig tot streng. Als het in de nacht een keer goed opklaart en de wind valt weg kan het lokaal wel afkoelen tot -15 graden.