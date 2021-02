Het weer van vandaag: sneeuw, sneeuw en nog meer sneeuw

Vandaag is het bewolkt en het blijft de hele dag licht sneeuwen in het Rijnmondgebied. Er wordt tot plaatselijk 10 centimeter sneeuw verwacht en vorming van sneeuwduinen. De temperatuur gaat verder omlaag en vanmiddag is het -4 graden. Er staat een (vrij) krachtige en aan zee harde oosten- tot noordoostenwind, windkracht 5 tot 7. Door de krachtige wind voelt het ijzig koud aan en bedraagt de gevoelstemperatuur -10 tot -15 graden.

Vanavond en vannacht neemt de sneeuwactiviteit verder af en uiteindelijk valt er nog soms wat lichte sneeuw. Het vriest matig met een temperatuur van -6 graden. De oosten- tot noordoostenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig.

Barre weersomstandigheden

Morgen is het bewolkt en valt er nog af en toe lichte sneeuw. Het is zeer koud met in de middag een temperatuur van -5 graden. Er waait een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige oosten- tot noordoostenwind. Het betekent gevoelstemperaturen onder -10 graden. Door de barre weersomstandigheden heeft het KNMI een weeralarm afgegeven.

De komende werkweek is het zeer koud in het Rijnmondgebied. Vanaf dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. In de middag blijft het licht tot matig vriezen en in de nacht en ochtend vriest het matig tot streng. Als het in de nacht een keer goed opklaart en de wind valt weg kan het lokaal wel afkoelen tot ruim -15 graden.

Tussen 1 en 10 februari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,6 graden en de minimumtemperatuur 1,0 graden. Er valt gemiddeld 25,2 mm neerslag.