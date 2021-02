Geen treinverkeer in Nederland door 'streng winterweer'

Later op de dag volgt informatie over de dienstregeling op maandag. Of er dan wel treinen rijden, is nog niet duidelijk.

Eerder zei een woordvoerder nog niet te weten wanneer het treinverkeer hervat kon worden. "De tendens is dat er héél veel sneeuw is en het heeft allemaal met de wisselstoringen te maken."

Te veel storingen

In eerste instantie werd gezegd dat er tot zeker 10:00 uur geen treinen zouden rijden, maar die termijn werd al snel opgerekt naar 12:00 uur "Vanwege het extreme weer kunnen er tot in elk geval 12:00 uur geen treinen rijden", schreef de NS.

"Door alle sneeuw die is gevallen, zijn er te veel storingen om op te kunnen starten", legt de woordvoerder uit. Het gaat voornamelijk om wisselstoringen. "We kunnen op dit moment gewoon geen treinen rijden en starten niet op. Nergens in Nederland rijden nu treinen."

Heftige sneeuwval

"We hadden de hoop dat de winterdienstregeling voldoende zou zijn", antwoordt ze op de vraag of de NS dit niet had kunnen zien aankomen.

"Het is hele heftige sneeuwval. Als we íets graag doen, is het treinen rijden. Maar op dit moment is het niet verantwoord voor reizigers en collega's om om te starten."



Er zou zondag sowieso al met een aangepaste dienstregeling worden gereden, waarbij minder treinen rijden. Reizigers moesten rekening houden met langere reistijd.

Rijnmond houdt zondag een liveblog bij over het winterweer. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de sneeuw en vorst in onze regio.