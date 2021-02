Eerste sneeuwstorm in 11 jaar tijd: 'Hartstikke bijzonder'

Er is officieel sprake van een sneeuwstorm in Nederland. En dat is heel bijzonder, weet Rijnmond-weerman Ed Aldus.

"Dat is best wel bijzonder ja. De laatste sneeuwstorm was namelijk elf jaar geleden", weet hij. "Op 9 januari 2010 om precies te zijn." Terwijl de sneeuw nog steeds naar beneden valt, ligt er nu zo'n 5 tot 10 centimeter in de regio. "En sneeuwduintjes tot 30 centimeter!"



De sneeuwstorm heeft van het KNMI de naam Darcy gekregen, zoals gebruikelijk is met stormen. Om het een sneeuwstorm te mogen noemen, moet het uurgemiddelde van de windkracht 8 zijn. "Dat is gebeurd op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad."



In tegenstelling tot 'normale' stormen, mag Darcy zich al bij windkracht 8 een storm noemen. "Een normale storm is pas een storm bij windkracht 9. Waarom daar een verschil in zit, weet ik eigenlijk niet. Dat ga ik uitzoeken", zegt Aldus enthousiast.

Hartstikke bijzonder

De sneeuwstorm is een gebeurtenis die voor Aldus als weerman 'hartstikke bijzonder' is. "Maar ik lach me helemaal rot. Ik heb afgelopen week al gezegd dat er sneeuw zou komen en toen kwamen daar ontzettend veel reacties op."



"Aan het eind van de weervideo zei ik: 'Als het niet uitkomt, vreet ik mijn pantoffels op.' Dus je kunt je voorstellen dat ik heel blij ben dat ik m'n pantoffels niet op hoef te eten", grijnst hij.