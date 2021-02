Kijk mee en deel jouw foto's! Dit is hoe de sneeuwpret er in de regio uitziet

Jongetje in korte broek in Vroesenpark

Het dikke pak sneeuw zorgt naast verkeershinder ook voor veel pret in de regio. Volg hier hoe de Rijnmonders van de sneeuw genieten. In dit bericht houden we de mooiste sneeuwbeelden bij die bij ons binnenkomen, en die wij zelf tegenkomen. Deel jullie beelden met ons!