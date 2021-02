Feyenoord, Sparta en sneeuwupdates in aangepaste Radio Rijnmond Sport

De uitzending begint om 14.00 uur en duurt tot en met 17.00 uur.

Feyenoord-assistenten

Naast de terugblik met Dennis en Sinclair bellen we met de Feyenoord-assistenten John de Wolf en Cor Pot. Met De Wolf gaan we in gesprek over de verandering in de staf en met Pot praten we bij over zijn gezondheid. Hij liep een dubbele lomembolie op en moet minimaal een maand rust houden.

Bart Vriends

Sparta komt natuurlijk ook aan bod. Aanvoerder Bart Vriends wordt gebeld over zijn blessure en de matige periode die de Rotterdammers achter de rug hebben.

Tijdens de uitzending mis je verder niets van al het 'sneeuwnieuws'. Weerman Ed Aldus houd je op de hoogte!