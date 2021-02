Wat te doen met veel sneeuw: 'Een iglo bouwen natuurlijk!'

Toen Mark Buissink de voorspellingen zag, twijfelde hij geen moment: hét moment om een mooie iglo te bouwen. En dat is precies wat er nu in Rotterdam-Overschie gebeurt.

"Om 7:00 uur waren de kids wakker, die mij ook wakker hebben gemaakt. We hebben even snel ontbeten en toen gingen we naar buiten." Al sinds 7:45 uur wordt er aan een flinke iglo gebouwd in de Van der Waalslaan.

"We wisten dat er veel sneeuw zou komen", legt Buissink uit. "Ik vroeg aan mijn dochter wat we gingen doen met die sneeuw en toen kwam het idee van een iglo. En zo stond ik vanmorgen om 8:00 uur bakken vol sneeuw te scheppen."

Anderhalve meter hoog

Het resultaat mag er wezen, ook al is het bouwsel nog niet af: "De iglo is nu ruim anderhalve meter hoog", vertelt Buissink enthousiast. "Het dak moet er nog wel op." Dat is nog wel een dingetje, want de sneeuw is niet heel plakkerig en laat zich niet makkelijk tot stevige blokken transformeren.

"De buurvrouw opperde schuin omhoog te bouwen; dan de opblaasband erop en met sneeuw aanduwen. Hopelijk is-ie dan dicht."

Sneeuw = iglo

De meeste mensen denken bij sneeuw aan sleeën of schaatsen, maar Buissink niet. "Ik heb een tijdje in Canada gewoond, misschien is dat het. Daar hadden we zes tot acht weken per jaar iedere dag sneeuw en hebben we veel iglo's gebouwd. Als ik aan sneeuw denk, denk ik aan iglo's."

Niet alleen Buissink en zijn familie zijn druk aan het bouwen, inmiddels helpt de hele buurt mee. "Superleuk!" Daarbij worden natuurlijk de coronaregels in acht genomen, benadrukt de iglo-bouwer. "Iedereen is de maatregelen beu en dan is dit een hele lekkere uitlaatklep. Je wordt gewoon vrolijk van sneeuw. Iedereen lekker buiten in de frisse lucht; heel mooi zo, op gepaste afstand."

Last van de kou heeft Buissink nog niet. "Ik heb mijn skipak aan", lacht hij. En als-ie af is? "Dan een groot feestje in de iglo, met een borreltje erbij", knipoogt hij.