ARCHIEF RIJNMOND 31 jan 2020 - Lekkage

Mijn vrouw en ik slapen onder een plat dak, en afgelopen weken zagen wij een oude vochtplek op het plafond steeds groter worden. Op zeker moment vielen er zelfs druppels uit het plafond op het kleed naast het bed.

Wij hadden een weliswaar kleine maar toch alarmerende lekkage.

Ik los dat soort dingen het liefst zelf op, dus na het uitmeten van de precieze plek van die lekkage beklom ik in mijn ketelpak de ladder naar het dak, gewapend met een gasbrander, een rol dagbedekking, een brandblusser en nog zo het een en ander. Volgens het YouTube-filmpje dat ik ter voorbereiding nog even had gekeken had ik eigenlijk ook nog dak-primer nodig, maar maar die had ik niet, en je kunt nu niet even een bouwmarkt binnen lopen, dus dan maar zonder.

Strijdend tegen het water dat van alle kanten naar de getroffen plek wilde stromen heb ik vervolgens zo goed en zo kwaad als het ging een stuk dakbedekking over de naad gebrand waar vermoedelijk het lek zat. Daarna was het afwachten geblazen.

De volgende dag … stierf ik van de spierpijn in een schouder. De zogeheten ‘frozen shoulder’ waar ik eerder last van heb gehad leek helemaal terug. En in mijn bovenbenen meldde zich een beetje een zeurpijn.

Even het dak op, krijg ie dat.

Ja, en alsof ik niet al van alles hád. Ik voel dezer dagen toch al steeds de rsi in beide duimgewrichten, gevolg van overmatig computergebruik. Bij het lopen is er weer de pijn in mijn knieën die vooral in de winter opspeelt. Kraakbeen-probleempje, vermoed ik. Verder is er de hoofdpijn waar ik een abonnement op heb. Ja, en de laatste weken heb ik zo nu en dan - ondanks medicatie - toch weer lichte hartritmestoornissen bij het wandelen. Ik moet het rustig aan doen. En als sausje over dit alles is er de wankele winterstemming, ook ondanks medicatie.

Het leek van de week of al mijn pijntjes en kwalen tegelijk om aandacht vroegen. En iets in mij moet al dat ongemak ook steeds benoemen. Mijn vrouw moet mij soms ervaren als een soort wandelend medisch communiqué, denk ik weleens. Ik grossier in mededelingen vanuit mijn binnenwereld.

Problemen van buitenaf ga ik welgemoed te lijf - zoals zo’n lek in het dak. Ik zeg ook weleens: mijn best ontwikkelde spieren zijn mijn schouderophaalspieren. Signalen van binnenuit daarentegen kan ik maar heel moeilijk negeren. Die hebben iets absoluuts.

Van de week dacht ik na over al die pijnen en pijntjes.

Sinds de avondklok laat ik ons hondje ’s avonds laat, of ’s nachts, in mijn eentje uit. Niet zo gezellig, maar het geeft me de gelegenheid mijn gedachten de vrije loop te laten.

In een miezerregentje liep ik langs verlaten straten, en vroeg me af of al die pijnen en pijntjes elkaar misschien meeslepen. Hoe zit dat? Hoe moest ik dat zien?

Eenmaal bij de Bergsingel diende zich een beeld aan. Een beeld zoals je wel ziet in documentaires.

Ik zag een stuwmeer voor me waarvan het waterpeil zo is gedaald dat de halfverweerde daken van een verlaten dorpje zichtbaar zijn worden, en afgebrokkelde muurtjes, en de restanten van dooie bomen. Met een beetje fantasie zag ik hier een schouder, en daar een knie boven water komen.

Ja, dacht ik verder, op het ritme van mijn wat hol klinkende voetstappen: en waardóór zou dat waterpeil, zou die pijngrens, dan zakken? Door zo’n escapade op het dak? Of misschien ook door de maatschappelijke onrust, door het voortdurende bombardement van slecht nieuws de laatste tijd?

Dat laatst sluit ik niet eens uit.

Dat al dat slechte nieuws je gezondheid een beetje ondermijnt.

Nou ja: er is ook goed nieuws.

We zijn inmiddels een paar dagen verder.

Het dak heeft niet meer gelekt.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

EEN POSITIEVE DRAAI

2. Recept voor waar geluk - De Tunes

3. Zomaar een gebaar - Cock van der Palm

4. ’t Zou zo mooi kunnen zijn - Joris Lutz

JEROEN VAN AS & ROECK

Gesprek met Jeroen van As, gitarist van de Rotterdamse band Roeck, over onder meer de positieve reactie van Rolling Stones-gitarist Ron Wood op een door Roeck opgenomen cover.

5. Outlaws - Roeck

6. Outlaws - Ronnie Wood

7. Burning the midnight oil - Roeck

8. Stay with me - Nod Stewart & The Faces

9. Got to get you into my life - The Analogues

10. Changing - Roeck

11. Intercity dubbeldekker - Rien Vroegindeweij

12. Treble chance - Metropole orkest olv Dolf van der Linden

13. Aan deze zijde van de aarde - Joke Bruijs

14. Inca dinkie doo - Cas Oosthoek