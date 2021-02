De Wolf over Feyenoord: 'Met Koen Stam erbij zetten we nog meer in op videoanalyse'

De lucht tussen de spelersgroep en de trainersstaf lijkt daarmee geklaard. Dat vertelt John de Wolf op Radio Rijnmond. "Bij een topclub, waar de druk altijd hoog is, gebeuren weleens dingen. Er is dan geen grote paniek. Je moet het gewoon oplossen en dan ga je weer verder. We hebben een heel goede week achter de rug, waar heel veel energie en plezier in zat bij de spelersgroep. Die was echt terug. Onder wat er gebeurd is, moeten we een dikke streep zetten. Tegenwoordig wordt het door de buitenwereld ook wel groter gemaakt."

Luister hieronder naar het gesprek met John de Wolf. Tekst gaat verder onder fragment.



Een van de kritiekpunten van de spelersgroep was dat er te weinig aandacht was voor videoanalyse. "We deden sowieso al een analyse van de tegenstander en ikzelf was ook los met de verdedigers bezig. Als spelers filmpjes nodig hebben van de aanstaande tegenstander, maak ik die.

Alleen deden we geen analyse na afloop van de wedstrijd. Dat was een keuze van de trainer. Daar heeft hij nog nooit mee gewerkt. Advocaat heeft nu gezegd: we hebben nu Koen Stam erbij, die is daarmee opgegroeid en die vindt het leuk om te doen. Hij gaat daarom na afloop de analyses individueel met spelers doen. Als de spelers aangeven dat ze iets willen, moeten we daar wel naar luisteren!"