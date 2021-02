Sparta-verdediger Vriends: 'We voeren de druk intern nu wel op'

Vriends liep een scheurtje in zijn bovenbeen op, tijdens de eerste training van januari. "Dat ging de goede kant op, leek het. Na twee weken dacht ik me weer te kunnen melden op de training, maar toen schoot het er toch weer in.

Toen was ik terug bij af. Ik ben op de weg terug, ik kom er de komende week weer aan. Maar het heeft me toch een aantal wedstrijden gekost, ja. Ik moet eerst de groepstraining hervatten. Dat zal, als het allemaal goed gaat, in de loop van de week zijn. Dat is moeilijk te voorspellen. Maar ik ben blij als ik weer kan aansluiten, want januari is nog niet echt een heel vruchtbare maand."

Beluister hieronder het gesprek met Bart Vriends. Tekst gaat verder onder fragment.



Niet bijten in toppers, zenuwenpotjes tegen concurrenten

Sparta is de afgelopen weken gezakt op de ranglijst. "De echt klinkende resultaten blijven nu een beetje uit. We hebben natuurlijk wel tegen Feyenoord en PSV gespeeld. In de toppers weten we nog niet echt te bijten. In de wedstrijden tegen concurrenten, bijvoorbeeld tegen ADO, wordt het steeds meer een 'zenuwenpotje'. Dat komt ons spel niet ten goede. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. We kabbelen beetje voort en we trekken wel wat puntjes over de streep. Het gaat helemaal niet onaardig, maar het wordt wel tijd voor een driepunter", zegt Vriends.

Druk opvoeren

Degradatievoetbal is voor Sparta gelukkig nog ver weg. "Maar we moeten daar niet te lichtzinnig mee omgaan. We hebben nu een reeks tegen concurrenten. Als de resultaten dan uitblijven, kom je uiteindelijk tegen Ajax en AZ te spelen. Dan wordt het ingewikkelder. We voeren de druk intern wel op. We zijn ervan bewust dat het binnenkort moet gaan gebeuren. We zijn niet aan het verslappen of laconiek aan het worden. Ook niet toen we achtste of tiende stonden. Daar heeft onze trainer een groot aandeel in. Die zorgt er wel voor dat het resultaat voorop blijft staan."