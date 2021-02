Terugblik op de transferperiode van Feyenoord: ‘Goed dat Arnesen ook werkt aan de lange termijn’

Feyenoord komt deze zondagmiddag door de sneeuwval niet in actie tegen FC Groningen. Het geeft ons de gelegenheid om rustig en uitgebreid terug te blikken op de roerige weken die Feyenoord achter zich heeft liggen. Met de sportief teleurstellende resultaten in januari, de winterse transferperiode én de verhoudingen tussen Feyenoord en AZ die op scherp staan.

Feyenoord-watcher Dennis van Eersel geeft technisch directeur Frank Arnesen een voldoende voor zijn beleid tijdens deze transferperiode in de winterstop. "Er is zonder geld toch een spits bijgekomen (Pratto) en wederom een speler voor de toekomst gehaald (Baldé). Dat bevalt mij sowieso wel, een 'td' moet ook aan de lange termijn werken en ik heb het gevoel dat Arnesen daar een duidelijke visie op heeft. Het is geen uitzondering meer dat er wordt geïnvesteerd in een jonge speler die we eventueel pas later aan het werk gaan zien."

"Feyenoord voelt nog steeds de pijn van het niet meedoen aan de Keuken Kampioen Divisie met een reserveteam. Veel jongens staan nu helemaal stil in hun ontwikkeling. Er zijn twee Noren en een Portugees gehaald die nog niks hebben kunnen doen. Nu moeten ze op huurbasis elders minuten maken en dat is prima. Maar Feyenoord had natuurlijk veel liever de ruimte gehad om dat gewoon met Jong Feyenoord in de eerste divisie te doen."

Tegenover de komst van de twee aanvallers staat het vertrek op huurbasis van veel andere (jeugd-)spelers. Sven van Beek en Luciano Narsingh hebben met hun aflopende contract hun laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. Maar voor talenten als Marouan Azarkan, Naoufal Bannis, Ramon Hendriks en Jordy Wehrmann is er nog wel perspectief. "Wehrmann wil zich structureel laten zien. Met zijn verhuur aan Luzern wil hij de kans krijgen om te laten zien dat hij het niveau aan kan. Het vergroot de kans dat Feyenoord de optie in zijn aflopende contract mogelijk licht. Dat hij hier zelf om heeft gevraagd tekent zijn mentaliteit, dat heeft indruk gemaakt op Arnesen."

Geslaagde lijmpoging van Arnesen

Naast onderhandelen met andere clubs moest Frank Arnesen daags na de zeperd tegen sc Heerenveen (3-0) ook nog het nodige lijmwerk verrichten bij hoofdtrainer Dick Advocaat. De wijze waarop Feyenoord verloor in Friesland was onacceptabel en in een extra ingelast gesprek op 1908 hebben Frank Arnesen en Mark Koevermans twee uur gezeten met Advocaat om de ergernissen weg te nemen.

"De spelersgroep gaf eind van de week aan dat zij nog volledig achter Advocaat stonden, maar het grootste struikelblok zat eerder andersom. Of Advocaat het zelf nog zag zitten met deze spelersgroep. Het is belangrijk om in dat soort situaties een interne mediator te hebben, die beiden partijen weer om tafel krijgt. Dat heeft Arnesen goed gedaan. Al heb je altijd het geluk nodig dat alles in de eerstvolgende wedstrijd daadwerkelijk op zijn plaats valt."

Feyenoord won met 3-1 van PSV, maar na afloop zei Berghuis iets over het bestuderen van videobeelden na de wedstrijd en hoe dat zou kunnen helpen. Dat ging vervolgens weer een eigen leven leiden en zorgde voor nieuwe ophef. Advocaat zou te ‘old-school’ zijn en niet voldoende gebruik maken van video-analyses. Advocaat gaf aan dat de nieuwe assistent Koen Stam hier mogelijk een rol in kan spelen. Hij is de vervanger van Zeljko Petrovic, die is vertrokken naar Willem II.

"Er werd heel veel aangevuld bij wat Berghuis daadwerkelijk zei," vindt Van Eersel. "Hij wil graag winnen, daarom is hij vaak kritisch. Maar hier heeft hij wel een goed punt. Met videobeelden kan je zichtbaar maken wat er daadwerkelijk gebeurd is, in plaats van de beleving van een speler in het veld op het moment zelf. Dat vertekent altijd. Berghuis geeft aan dat hij en enkele medespelers er beter van kunnen worden om dit nog meer te gebruiken, dat is toch prima?"

Afscheid van Dirk Kuyt, onenigheid met AZ

Koen Stam zal na dit seizoen in principe weer aan de slag gaan op de Academy en niet bij het eerste elftal blijven. Er is geen plek voor Dirk Kuyt in die technische staf. Niet nu, en ook niet na dit seizoen.

Een logische uitkomst gezien de standpunten van Feyenoord en Kuyt, vindt Van Eersel. "Kuyt kent zichzelf en wil niet als assistent werken. Daar is hij te dominant voor. Maar Arnesen vindt hem te onervaren voor een hoofdtrainerschap in De Kuip. Dan is er maar één scenario mogelijk en dat is dat de wegen zich, eventueel voorlopig, scheiden."

Na dit seizoen is Marino Pusic de veldtrainer die met Arne Slot mee komt naar Rotterdam. Net als Slot komt hij transfervrij over AZ. En net als Slot werd hij door de club uit Alkmaar op non-actief gezet toen dit bekend werd.

De verhoudingen tussen Feyenoord en AZ staan op scherp. Bij de onderlinge wedstrijd had Frank Arnesen een pittige woordenwisseling met Robert Eenhoorn. Van Eersel kijkt er met gefronste wenkbrauwen naar. "Als mensen uit hun contract lopen, dan loop je ook het risico dat een andere club zijn slag slaat. Om Feyenoord het kwalijk te nemen dat zij deze trainers binnenhaalt vind ik wat naïef. AZ had ook zelf een betere aanbieding kunnen doen dan het 1-jarige contract dat Slot werd aangeboden, dan was het ook niet zover gekomen. Ik vind het altijd van meer klasse getuigen om zelfkritisch te kijken naar het eigen handelen, in plaats van rancuneus te zijn naar andere partijen."